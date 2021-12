Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

OTTAWA, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ -Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous offrons notre soutien aux personnes vivant avec le VIH et le sida au Canada et à travers le monde. Nous nous souvenons des personnes que cette épidémie nous a enlevées et nous soulignons la force et la résilience des gens qui vivent avec le VIH.

« Il y a quarante ans, les premiers cas de cette infection pulmonaire dévastatrice, qui allait plus tard être appelée le sida, ont été diagnostiqués et officiellement déclarés aux États-Unis. Depuis, les maladies liées au sida ont coûté la vie à plus de 36 millions de personnes dans le monde et, en date de l'année passée, plus de 37 millions de personnes vivaient avec le VIH.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida, "Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies.", met en évidence l'urgence de corriger les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques qui ont contribué à prolonger l'épidémie de VIH et de sida ainsi que la pandémie de COVID-19 au pays et ailleurs dans le monde. C'est en remédiant à ces inégalités, en sensibilisant les gens aux répercussions du VIH et du sida et en offrant des soins et des services de prévention adéquats que nous pourrons améliorer la santé et la qualité de vie des gens vivant avec le virus ainsi qu'éliminer d'ici 2030 la menace pour la santé publique que représente le sida.

« En 2018, il était estimé que plus de 62 000 personnes vivaient avec le VIH au Canada. Le gouvernement est déterminé à les soutenir. En 2019, le gouvernement du Canada a lancé son Plan d'action quinquennal sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, dans le but d'accélérer la prévention, le diagnostic et le traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang et de réduire les effets de ces infections sur la santé des gens partout au pays. Le gouvernement a également réalisé d'importants investissements dans la recherche sur le VIH et le sida pour offrir une vie en meilleure santé aux Canadiens atteints du VIH et du sida. De plus, nous sommes actuellement en recherche de candidatures pour combler des sièges au sein du comité consultatif de la recherche sur le VIH/sida et les infections transmissibles sexuellement et par le sang des Instituts de recherche en santé du Canada. Ainsi, il sera possible d'obtenir la perspective de gens ayant une expérience vécue du VIH ou du sida dans la recherche faite ici, au pays.

« Sur la scène internationale, le Canada poursuit ses investissements dans le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour veiller à ce que les personnes les plus pauvres et vulnérables de ce monde, en particulier les femmes et les filles, aient accès aux traitements, aux soins et au soutien dont elles ont besoin. Nous avons promis de verser plus de 930 millions de dollars sur trois ans dans le Fonds mondial à compter de 2020, ce qui portera notre contribution totale à plus de 3,8 milliards de dollars d'ici la fin de 2022. Ces engagements aident à lutter contre les inégalités sociales et en matière de genre qui peuvent intensifier la propagation du VIH et du sida. Grâce au Fonds mondial, en 2020 seulement, près de 22 millions de personnes ont reçu un traitement antirétroviral contre le VIH et le sida qui leur a sauvé la vie. L'an prochain, le Canada organisera la conférence la plus importante dans le monde sur le VIH et le sida, la Conférence internationale sur le sida, pour aider à accélérer la réponse au VIH au Canada et partout dans le monde.

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de lutte contre le sida, continuons de sensibiliser les gens et de confronter la stigmatisation et la discrimination associées au VIH et au sida. Ensemble, nous pouvons améliorer les soins et le soutien offerts aux gens qui vivent avec le VIH et le sida et mettre fin à cette épidémie une fois pour toutes, au pays et à travers le monde. »

