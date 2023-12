OTTAWA, ON, le 1 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida :

« En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous exprimons notre solidarité envers les personnes vivant avec le VIH et le sida, au Canada et dans le monde entier. Nous nous souvenons des proches que nous avons perdus et nous renouvelons notre engagement à mettre fin à cette épidémie. Nous reconnaissons également les efforts déployés par les militants, en particulier ceux des communautés 2ELGBTQI+, autochtones et afro-caribéennes, qui travaillent sans relâche pour accroître la sensibilisation, améliorer l'accès aux traitements et faire tomber les préjugés.

« Grâce à la recherche et à l'expertise médicales, des progrès extraordinaires ont été réalisés en matière de prévention, de traitement et de soins du VIH. Les services de dépistage et de traitement précoces permettent aujourd'hui aux personnes vivant avec le VIH de mener une longue vie en santé.

« Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour faire face aux conséquences du VIH et du sida dans notre pays. Notre Plan d'action quinquennal sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang a contribué à améliorer l'accès au traitement et aux soins du VIH, à prévenir de nouveaux cas et à réduire la transmission.

« Par l'intermédiaire de notre Fonds d'initiatives communautaires et de notre Fonds pour la réduction des méfaits, nous apportons un soutien aux communautés vulnérables et touchées de manière disproportionnée par la transmission et les infections. Nous avons également aidé des groupes communautaires à distribuer des trousses d'autodépistage du VIH partout au Canada. Grâce à notre approche communautaire en matière de prévention, nous veillons à ce que toutes les personnes vivant avec le VIH au Canada disposent des ressources, des services et du soutien dont elles ont besoin pour rester en santé et en sécurité, aujourd'hui et à l'avenir.

« Le VIH et le sida touchent de manière disproportionnée les personnes les plus vulnérables. Le droit pénal actuel en ce qui a trait à la non-divulgation réprime trop durement les personnes vivant avec le VIH et le sida et les stigmatise, ce qui les décourage de se faire soigner et dépister. C'est pourquoi le Canada est fier d'avoir été le premier pays à souscrire à la déclaration mondiale de la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I), laquelle reconnaît que les personnes qui vivent avec le VIH et prennent les précautions nécessaires peuvent vivre longtemps et en santé sans craindre de transmettre le VIH à leur partenaire. De plus, nous examinons la portée du droit pénal en ce qui a trait à la non-divulgation de la séropositivité, en nous appuyant sur les preuves scientifiques actuelles concernant la transmission sexuelle du virus, afin de contribuer à réduire la stigmatisation subie par les personnes vivant avec le VIH, tout en continuant à protéger le public et à soutenir les victimes.

« Les Canadiens méritent d'avoir accès à des traitements, à des soins et à un soutien de qualité, y compris aux services de prévention et de traitement du VIH. Nous réalisons des progrès à cet égard, mais il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, alors que nous continuons de faire face à ce défi mondial, je vous invite tous à en apprendre davantage sur le VIH. En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous renouvelons notre engagement à travailler ensemble pour mettre fin à cette épidémie et à la stigmatisation qu'elle suscite, protéger les personnes touchées et bâtir un monde où chacun peut mener une vie authentique et heureuse. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]