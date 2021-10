OTTAWA, ON, le 10 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale :

« Une bonne santé, c'est aussi une bonne santé mentale. C'est prendre soin de notre santé mentale au même titre que de notre santé physique. C'est pourquoi aujourd'hui, en cette Journée mondiale de la santé mentale, j'encourage tout le monde à bien s'occuper de soi et d'autrui. Nous pouvons tous contribuer à changer les choses, à combattre les préjugés entourant la santé mentale et à veiller à ce que tous aient accès aux soins de qualité dont ils ont besoin.

« La gentillesse, la compassion et la compréhension sont essentielles si nous voulons instaurer une culture qui permette de parler ouvertement de santé mentale et de remettre en question les attitudes qui perpétuent la stigmatisation et le jugement.

« La pandémie de COVID-19 a été une grande source de stress pour la plupart des Canadiens, et notre santé mentale en a souffert. Les propriétaires d'entreprise ont eu du mal à garder la tête hors de l'eau. Bien des travailleurs se sont retrouvés sans emploi. Les parents ont dû s'habituer à travailler à la maison et les étudiants à suivre leurs cours en ligne. Les travailleurs de la santé de première ligne ont continué d'offrir des soins avec courage, malgré des conditions de travail extrêmement stressantes et l'inquiétude de rapporter le virus de la COVID-19 chez eux. Nous avons tous fait des sacrifices pour protéger les autres et nos communautés.

« Le thème de cette année, "Faisons des soins de santé mentale pour tous une réalité", nous rappelle que les événements qui se produisent au pays et ailleurs dans le monde peuvent avoir des effets cumulatifs sur notre santé mentale. Nous avons tous été témoins de la tragédie des tombes et des lieux de sépulture non marqués et non documentés qui ont été localisés près d'anciens pensionnats autochtones. De nombreux Canadiens ont perdu leur chez-soi en raison de feux de forêt dévastateurs partout au pays. Des gens sont encore victimes de racisme, de discrimination et d'intolérance. La violence et les atrocités qui sévissent un peu partout dans le monde nous ont profondément ébranlés.

« C'est pourquoi le gouvernement du Canada agit pour que la santé mentale fasse partie intégrante du système de santé publique universel du Canada. L'an dernier, nous avons lancé le portail Espace mieux-être Canada, auquel plus de 1,7 million de Canadiens ont accédé. Ce portail offre un accès gratuit et confidentiel à du soutien immédiat, à des services de counseling en direct en cas de crise et à des ressources utiles en matière de santé mentale et de toxicomanie. De plus, nous travaillons fort afin de régler les enjeux fondamentaux qui affectent la santé mentale des gens, et ce, en corrigeant certaines inégalités qui existent dans notre pays. Par exemple, nous créons des communautés sûres et bienveillantes en investissant dans des organismes de bienfaisance et communautaires, en soutenant nos aînés qui vivent à domicile, en luttant contre l'itinérance et en combattant le racisme systémique.

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier ceux et celles qui ont participé à une conversation franche sur la santé mentale. Je remercie également toutes les personnes qui ont offert des services favorisant la prestation de soins de santé mentale de qualité. Tous les Canadiens devraient avoir accès aux soins dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Nous en ressortirons tous plus forts. »

En plus du portail Espace mieux-être Canada, si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez des idées suicidaires, appelez le Service canadien de prévention du suicide au 1-833-456-4566.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/