OTTAWA, ON, le 7 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé et soulignons le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. À cette occasion, nous réfléchissons à l'importance de la coopération internationale pour atteindre l'objectif qui consiste à offrir aux gens du monde entier une meilleure vie en améliorant leur santé et leur bien-être. Le thème de cette année, "Santé pour tous", nous rappelle le travail qu'il reste à accomplir pour atteindre ce but et ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous travaillons ensemble.

« Les membres de l'Organisation mondiale de la santé, dont le Canada, ont uni leurs forces pour protéger le monde et se mettre au service des populations vulnérables. Grâce à nos efforts conjoints, nous avons accompli d'immenses exploits à l'appui de la santé publique, par exemple en éradiquant la variole et en réduisant la transmission du paludisme. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, nous avons agi rapidement pour renforcer nos systèmes de santé et distribuer collectivement des milliards de vaccins, de tests de dépistage et de traitements vitaux contre la COVID-19 dans le monde entier.

« Aujourd'hui, 30 % de la population mondiale n'a pas accès à des services de santé essentiels. Les crises qui se chevauchent actuellement et qui découlent des conflits, du climat et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que les conséquences persistantes de la COVID-19 entravent encore davantage l'accès aux services de santé dont les gens ont besoin. Le Canada est résolu à bâtir un avenir où tout le monde aura accès aux services de santé essentiels et où la santé et les droits des femmes et des filles seront respectés. Voilà pourquoi nous jouons un rôle de premier plan au chapitre de la santé mondiale, en augmentant notre aide internationale destinée à la santé et aux droits des femmes et des filles à 1,4 milliard de dollars d'ici l'année prochaine et en la maintenant à ce niveau jusqu'en 2030.

« Le Canada a également du travail à faire à l'intérieur de ses frontières. Notre système de santé public et universel est au cœur de notre identité canadienne. Il est bâti sur la promesse que, peu importe votre lieu de résidence ou vos revenus, vous serez toujours en mesure d'obtenir l'aide médicale dont vous avez besoin. Mais en ce moment, notre système de santé n'est pas à la hauteur de cette promesse. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada augmente ses investissements en santé de plus de 198 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, en vue d'améliorer les soins de santé fournis aux Canadiens.

« Par le biais de ces investissements, nous appuierons les efforts que déploient les provinces et les territoires pour éliminer les arriérés et soutenir les travailleurs de première ligne qui sont l'épine dorsale de notre système de soins de santé; améliorer l'accès à des services de santé familiale ainsi qu'à des services de qualité en matière de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour favoriser le bien-être de tous les Canadiens; et veiller à ce que les patients puissent accéder à leurs propres renseignements médicaux et bénéficier de la communication de ces renseignements entre les professionnels de la santé qu'ils consultent dans l'ensemble des provinces et des territoires.

« En cette Journée mondiale de la santé, cherchons à contribuer à la #SantéPourTous et renouvelons notre engagement à bâtir un monde où chacun a accès à des services de santé et de nutrition de qualité, en temps opportuns. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chacun, où qu'il soit dans le monde, profite d'une vie plus longue, plus saine et plus prospère. »

