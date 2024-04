OTTAWA, ON, le 7 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la santé :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé. Nous marquons l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé et nous renouvelons notre engagement à garantir à tous les Canadiens l'accès à des soins de santé de qualité et inclusifs.

« Le système de santé public et universel du Canada est un pilier de notre identité nationale. Depuis des décennies, il donne aux Canadiens l'assurance qu'ils peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Toutefois, ces dernières années, ce système a été mis à rude épreuve. Les hôpitaux fonctionnent au maximum de leur capacité, les patients sont incapables de trouver un médecin de famille et les professionnels de la santé sont surchargés. C'est inacceptable, et c'est pourquoi nous faisons des investissements transformateurs pour améliorer les soins de santé.

« Nous nous sommes engagés à investir près de 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin d'aider les provinces et les territoires à répondre aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé. Nous avons conclu des ententes bilatérales avec chaque province et territoire dans l'objectif précis d'améliorer l'efficacité des soins de santé. Ce financement permettra d'améliorer l'accès aux médecins de famille, de réduire les temps d'attente, d'augmenter le nombre de travailleurs de la santé, de renforcer les services de santé mentale et d'offrir des services de santé ciblés pour les communautés nordiques et autochtones. Enfin, grâce à nos accords "Vieillir dans la dignité", nous améliorons les soins à domicile, les soins communautaires et les soins de longue durée pour les personnes âgées.

« En décembre de l'année dernière, nous avons annoncé la mise en place du Régime canadien de soins dentaires, un investissement porteur de changements pour les familles de partout au pays, qui pourront désormais obtenir les soins dentaires dont elles ont besoin. Grâce au régime, des millions de Canadiens sans assurances ne sont plus confrontés à des obstacles financiers lorsqu'ils ont besoin de soins dentaires. Plus d'un million de personnes âgées seront admissibles à une couverture dentaire dès le mois de mai de cette année.

« En février dernier, nous avons également franchi une nouvelle étape importante en déposant la Loi concernant l'assurance médicaments et en ouvrant la voie à un régime national universel d'assurance-médicaments au Canada. Ce projet de loi souligne notre volonté de travailler avec les provinces et les territoires en vue de garantir aux Canadiens la couverture dont ils ont besoin pour leurs médicaments. Pour des millions de Canadiens, l'adoption de cette mesure législative se traduira par un meilleur accès aux contraceptifs et une meilleure maîtrise de leur santé reproductive, une réduction des risques de complications liées au diabète et l'accès à des soins de qualité, sans avoir à s'inquiéter du coût.

« Des millions de personnes dans le monde voient les conflits, les maladies, l'insécurité alimentaire et les changements climatiques qui menacent de plus en plus l'accès aux soins de santé. Le thème de la Journée mondiale de la santé de cette année, 'Notre santé, nos droits', nous rappelle que les soins de santé sont essentiels. C'est pourquoi le Canada est un chef de file dans la lutte contre les disparités en matière de santé et dans l'amélioration de l'accès aux soins essentiels et vitaux pour les populations du monde entier. Dans le cadre de l'Engagement de 10 ans du Canada en matière de santé et de droits dans le monde, nous avons augmenté l'aide internationale destinée à la santé mondiale pour la porter à une moyenne de 1,4 milliard de dollars par année, dont environ 700 millions de dollars pour faire progresser les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Ce financement permet de fournir des services de santé essentiels à des millions de personnes dans des pays du monde entier qui, autrement, n'auraient pas accès aux soins.

« Lorsque nous investissons dans nos systèmes de santé, nous investissons dans nos populations, dans nos communautés et dans notre avenir. En cette Journée mondiale de la santé, renouvelons notre engagement à bâtir un pays et un monde où tous ont accès à des soins de santé sûrs et de qualité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]