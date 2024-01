OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante :

« En cette Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous soulignons le riche patrimoine et les importantes contributions de la diaspora africaine ici, au Canada, de même qu'ailleurs dans le monde.

« Les cultures africaines et afro-descendantes occupent une grande place au Canada. En effet, la diaspora africaine au Canada comprend des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs et des auteurs de renom, et sur la scène politique, elle compte de grands défenseurs des droits de la personne, de l'équité et de la justice.

« Pour cette raison, en 2018, nous avons officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Cette initiative, qui porte sur la reconnaissance, la justice, le développement et la lutte contre la discrimination, nous aide à établir des cadres pour donner à la diaspora africaine des moyens d'agir et faire progresser notre lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie que subissent les personnes d'ascendance africaine au Canada et ailleurs dans le monde.

« Dans la foulée de notre reconnaissance de la Décennie, des initiatives sont venues renforcer la diaspora africaine au Canada et appuyer le leadership de ses membres dans le domaine des affaires, de la justice sociale et à l'échelle communautaire. Ainsi, depuis 2019, dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous avons financé plus de 2 300 projets en faveur d'organismes de bienfaisance et d'organisations à but non lucratif dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. L'an dernier, nous avons choisi la Fondation pour les communautés noires pour la gestion du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds est destiné aux organismes de bienfaisance et aux organisations à but non lucratif qui luttent contre le racisme à l'endroit des Noirs et qui améliorent le bien-être social et économique dans les communautés majoritairement noires.

« Nous avons encore du travail à faire pour bâtir un avenir meilleur pour les communautés noires au Canada. Pour cette raison, nous renouvelons la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et établissons le Plan d'action de lutte contre la haine. De plus, grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, nous aidons les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs canadiens à démarrer, à développer et à faire prospérer leurs activités dès maintenant et pour l'avenir.

« Entre autres grâce à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada et au Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous apportons notre aide aux entreprises et aux organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs et au service des Noirs dans l'ensemble du pays. Nous continuerons d'avoir comme priorité de favoriser l'égalité et de donner aux Canadiens d'ascendance africaine les moyens de réaliser leurs ambitions.

« En cette Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, j'encourage tous les Canadiens à célébrer les vastes contributions des communautés africaines et afro-descendantes au pays comme à l'étranger et à nous aider à bâtir un avenir meilleur, juste et inclusif pour tous. »

