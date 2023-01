OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous rendons hommage aux cultures diverses et dynamiques du continent africain et de la diaspora africaine dans le monde et nous les célébrons.

« Les personnes afro-descendantes ont façonné tous les aspects de la vie au Canada, contribuant à notre tissu politique, économique, scientifique et social. Dans le domaine des sciences, elles ont apporté des contributions importantes qui ont changé notre compréhension du monde. Dans le domaine des arts, elles ont puisé dans leurs racines pour créer de la musique, écrire de la poésie et raconter des histoires. Et dans le domaine politique, les membres des communautés noires et afro-descendantes sont des leaders dans la promotion des droits de la personne, de l'équité et de la justice.

« En 2018, le gouvernement du Canada a adopté la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, une initiative des Nations Unies visant à guider les mesures prises par les gouvernements fédéraux et la communauté internationale pour faire progresser les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes afro-descendantes. La Décennie, qui s'étend de 2015 à 2024, porte sur les thèmes de la reconnaissance, de la justice et du développement. Nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une approche pangouvernementale visant à promouvoir et à renforcer la protection des droits des personnes afro-descendantes, notamment grâce à l'élaboration de politiques et de programmes destinés à assurer l'égalité devant la loi, à éradiquer la pauvreté et l'exclusion sociale, à promouvoir le bien-être économique et à lutter contre le racisme systémique, la discrimination et la xénophobie envers les Noirs dans les institutions publiques et privées. Nous restons également déterminés à travailler avec les nations africaines pour faire progresser les objectifs de cette initiative et pour renforcer la coopération économique, sociale et culturelle sur le continent.

« Il nous reste encore du travail à faire pour atteindre l'égalité et offrir à tous des chances égales. Comme Canadiens, nous devons continuer de lutter contre le racisme envers les Noirs et les préjugés, et bâtir un monde exempt de haine et de discrimination. Le gouvernement du Canada met en œuvre des programmes pour soutenir les communautés noires et afro-descendantes de tout le pays, notamment le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui aide les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs du Canada à faire croître leurs affaires et à réussir. Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs a pour mission de soutenir les organismes de bienfaisance et les organisations à vocation sociale dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et axés sur les services aux Noirs. Enfin, dans le cadre du renouvellement de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous prendrons des mesures concrètes pour lutter contre le racisme systémique envers les Noirs et les crimes et incidents haineux visant les communautés noires et afro-descendantes au Canada.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, nous réfléchissons aux progrès réalisés - et au travail qu'il reste à faire - pour célébrer les cultures afro-descendantes et mettre fin à la haine et à la discrimination sous toutes leurs formes ici au Canada. J'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la richesse de ces nombreuses cultures en participant à des activités célébrant la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. »

