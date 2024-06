OTTAWA, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'environnement, nous réaffirmons notre engagement à protéger notre environnement et notre planète, pour le bien des prochaines générations.

« Les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité nous touchent tous de manière alarmante. Il est de notre devoir collectif de protéger, de restaurer et de préserver l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'il s'agisse de combattre les feux de forêt sans précédent ou de veiller à la qualité de l'air et de l'eau douce, nous restons déterminés à faire le nécessaire pour protéger notre planète.

« Nous prenons des mesures pour conserver 30 % de nos terres et de nos océans d'ici 2030. Nous avons mis un prix sur la pollution, qui vise notamment les plus grands pollueurs, et nous remettons de l'argent dans le portefeuille des Canadiens au moyen de la Remise canadienne sur le carbone. Cependant, il nous reste beaucoup à faire. Dans le cadre du Budget 2024, nous allons de l'avant avec des crédits d'impôt à l'investissement qui favorisent la croissance d'industries liées à l'énergie propre, y compris un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Grâce à ce crédit, nous garantissons de bons emplois à nos travailleurs et plaçons le Canada à l'avant-garde de la transition vers l'énergie propre. Nous réalisons ces mesures en partenariat avec les peuples autochtones, notamment au moyen d'investissements totalisant 800 millions de dollars dans des initiatives de conservation qu'ils dirigent eux-mêmes.

« Pour protéger notre planète, il ne suffit pas d'avoir de l'air pur et de l'eau propre aujourd'hui. C'est aussi une question d'équité. Nous devons nous assurer de laisser aux prochaines générations le même Canada que nous connaissons et que nous aimons afin qu'elles puissent elles aussi profiter des beaux paysages, de l'air pur et des écosystèmes sains de notre pays. Parallèlement, nous devons créer des possibilités en assurant la croissance de notre économie propre.

« En cette Journée mondiale de l'environnement, j'invite tous les Canadiens à réfléchir au fait que même les plus petits gestes - réduire, réutiliser, recycler ou prendre les transports en commun, par exemple - peuvent contribuer à la protection de l'environnement. Ensemble, nous pouvons restaurer l'environnement afin qu'il soit plus propre et plus sûr, pour le bien de tous. »

