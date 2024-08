OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux héros qui risquent leur vie pour protéger les plus vulnérables du monde.

« Il y a 21 ans, un attentat contre le siège de l'Organisation des Nations Unies à Bagdad, en Irak, a tué 22 travailleurs humanitaires et en a blessé plus de 150 autres. Depuis, des centaines de travailleurs humanitaires ont perdu la vie.

« En raison des conflits armés et des changements climatiques, un nombre record de personnes ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire. Dans le cadre du notre travail avec des partenaires humanitaires comme les Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales, le Canada fournit une aide et une protection d'urgence aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous veillons également à la participation et à la protection des femmes et des filles par l'intermédiaire de notre Politique d'aide internationale féministe.

« Gaza est l'une des régions où les besoins d'aide humanitaire sont les plus pressants aujourd'hui. La situation à Gaza est catastrophique. À ce jour, le Canada a engagé 165 millions de dollars pour aider les personnes dans le besoin à Gaza et en Cisjordanie. Il faut de toute urgence instaurer un cessez-le-feu à Gaza, en plus d'assurer la libération des otages et la protection des civils et d'augmenter l'aide humanitaire apportée à l'ensemble de la région.

« En cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les travailleurs humanitaires et sur le travail qu'ils font pour bâtir un monde meilleur. Aux travailleurs humanitaires du Canada et du monde entier : merci pour votre dévouement et votre courage. »

