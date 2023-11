OTTAWA, ON, le 25 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous réfléchissons au devoir collectif que nous avons de mettre fin à la violence fondée sur le sexe et nous renouvelons notre engagement à soutenir les survivantes, leurs familles et les infatigables groupes de défense.

« La violence fondée sur le sexe est un enjeu grave qui touche les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre partout au Canada. Le risque d'en être la cible est encore plus grand pour les femmes et les filles autochtones, les femmes racisées, les femmes qui vivent dans des régions rurales ou éloignées, les personnes des communautés 2ELGBTQI+ ainsi que les femmes en situation de handicap. Le Canada devrait être un endroit sûr et inclusif pour toutes et tous. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec nos partenaires pour briser le cycle de la violence fondée sur le sexe.

« Il y a un an, nous avons lancé le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui établit un cadre pour bâtir un Canada exempt de violence fondée sur le sexe et soutenir les victimes, les survivantes et leurs familles. Nous avons déjà annoncé des ententes bilatérales avec le Manitoba, la Saskatchewan, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut, le Yukon, l'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et l'Ontario et, hier, nous avons signé une entente avec le Québec. Ainsi, des mesures de soutien seront facilement accessibles d'un bout à l'autre du pays. La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, poursuit quant à elle son travail avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que leurs partenaires afin d'établir d'autres ententes de la sorte, de mettre en œuvre le Plan d'action national et de réaffirmer notre engagement à éliminer la violence fondée sur le sexe. Par l'intermédiaire de la campagne Ce n'est pas juste, nous sensibilisons également la population aux différentes formes de violence fondée sur le sexe afin de changer les préjugés, d'accroître la connaissance et de rompre le cercle vicieux.

« Nous continuons de donner suite aux 231 appels à la justice contenus dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Lancée en juin 2021, la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées présente les engagements pris par le gouvernement du Canada pour s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Nous avons déjà réalisé des investissements importants dans le logement et les infrastructures, les refuges et les espaces sûrs, l'emploi, la justice, l'éducation et le soutien en matière de santé mentale et de mieux-être. Nous poursuivrons nos efforts jusqu'à ce que chaque personne au Canada, quel que soit son genre, son expression de genre ou son genre perçu, se sente respectée et en sécurité.

« Sur la scène internationale, nous travaillons avec nos partenaires, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, à l'édification d'un monde exempt de violence fondée sur le sexe et à l'atteinte de l'égalité des sexes, comme le prévoit le Programme de développement durable à l'horizon 2030. De plus, le Canada dirige la résolution du Conseil des droits de l'homme sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Adoptée plus tôt cette année, cette résolution contribue à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles placées en détention dans le système de justice pénale.

« Aujourd'hui, alors que nous entamons les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, j'invite tout le monde à se joindre à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #16Jours pour dénoncer la violence fondée sur le sexe. Notre travail est loin d'être terminé. Ensemble, continuons de bâtir un Canada où chacun peut se sentir protégé et en sécurité et être à l'abri de la violence fondée sur le sexe, aujourd'hui et à l'avenir. »

