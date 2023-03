OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« Pour bâtir un monde sans racisme, il faut déployer des efforts volontaires et constants afin de changer les perceptions et les systèmes qui sont en place depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous renouvelons tous ensemble notre engagement à bâtir un pays et un monde plus inclusifs, où chacun a une chance égale de réussir.

« En ce jour de 1960, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, des policiers ont ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique tenue dans une localité noire pour dénoncer les lois de l'apartheid. La réaction de la communauté internationale a amené les Nations Unies à déclarer le jour du 21 mars comme étant la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Depuis, le régime de l'apartheid a été démantelé en Afrique du Sud. Cette journée nous invite cependant à continuer de dénoncer le racisme et les inégalités qui persistent dans les sociétés d'aujourd'hui, notamment à l'encontre des communautés autochtones, noires, asiatiques, juives et musulmanes et d'autres communautés racisées et de minorités religieuses.

« Ici, au pays, malgré les progrès importants qui ont été réalisés, la haine et la discrimination - y compris celles contre les peuples autochtones, les Noirs et les Asiatiques, l'antisémitisme et l'islamophobie - demeurent une réalité bien tangible pour de nombreuses personnes de nos communautés. Avec le soutien du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, nous continuons d'agir contre la discrimination raciale et ses effets sur les gens et les communautés de partout au pays, y compris au sein du système de soins de santé. Cela comprend des initiatives telles que Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires, qui appuie des projets communautaires faisant la promotion de la santé mentale des communautés noires, ainsi que le nouveau Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada, qui finance des projets de lutte contre le racisme systémique dans nos réseaux de la santé. De plus, nous avons récemment annoncé la mise en place du Fonds d'équité en santé autochtone, qui démontre l'engagement du Canada en faveur de la mise en œuvre du Principe de Joyce. Ce principe vise à renseigner les dispositions législatives sur la santé des Autochtones, à aplanir les inégalités systémiques auxquelles les peuples autochtones sont confrontés et à leur donner accès à des services de santé de qualité et respectueux de leur culture, exempts de racisme et de discrimination.

« Sur la scène internationale, le Canada défend depuis longtemps la diversité et l'inclusion. Guidés par le Programme de développement durable à l'horizon 2030, nous continuons de répondre à l'invitation à bâtir un monde plus pacifique où les droits de la personne et les libertés fondamentales sont universellement respectés. Plus tôt cette année, dans le cadre des efforts que nous avons déployés à l'étranger, c'est avec fierté que nous avons signé la Déclaration sur le Partenariat nord-américain pour l'équité et la justice raciale, qui offre un cadre de collaboration avec les États-Unis et le Mexique dans l'objectif de combattre le racisme et la discrimination systémiques. Ce Partenariat nous aidera à veiller à ce que l'Amérique du Nord devienne un endroit où tout le monde a une chance égale d'atteindre son plein potentiel et de participer à part entière à la vie sociale, culturelle, économique et politique.

« Aujourd'hui, et chaque jour, j'encourage tous les Canadiens à s'opposer au racisme, à la discrimination et à la xénophobie sous toutes leurs formes. Que ce soit en personne ou en ligne, dans nos communautés, nos écoles ou au travail, chacun a le droit de vivre à l'abri de la haine et de la discrimination. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus lumineux où tout le monde est valorisé, célébré et respecté dans sa diversité. »

