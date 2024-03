OTTAWA, ON, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous réaffirmons notre volonté de bâtir un Canada plus juste, plus bienveillant et plus inclusif.

« La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme oriente les efforts que nous déployons pour combattre le racisme systémique. Cette stratégie repose sur une approche globale et pangouvernementale visant à éliminer les obstacles et à rendre le Canada plus inclusif. Dans le cadre de la Stratégie, nous donnons aux communautés et aux organisations les outils dont elles ont besoin pour éliminer les inégalités et combattre le racisme, notamment en versant du financement, en partageant des connaissances et en collaborant dans le cadre d'initiatives conjointes. Nous travaillons aussi à l'élaboration de notre tout premier Plan d'action de lutte contre la haine, qui nous aidera à nous attaquer aux incidents et aux crimes motivés par la haine ainsi qu'à l'extrémisme violent.

« Grâce à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et au Plan d'action 2023-2028 connexe du gouvernement du Canada, nous donnons suite à notre engagement de travailler avec des partenaires autochtones pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies. Il s'agit notamment de lutter contre les injustices ainsi que les préjugés, le racisme et la discrimination à l'égard des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et à l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous soutenons les entrepreneurs noirs et les organisations communautaires noires. De plus, le Canada intensifie ses efforts dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies pour veiller à ce que les Canadiens noirs aient la possibilité de réaliser leur plein potentiel.

« Notre diversité est notre plus grande force. En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, je vous invite tous à vous renseigner sur ce que vous pouvez faire pour favoriser une société plus inclusive, exempte de racisme et de haine. Renouvelons notre engagement à bâtir un avenir où chacun est traité avec respect et dignité. »

