Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones

OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des peuples autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des peuples autochtones, nous rendons hommage aux peuples autochtones au Canada et à travers le monde.

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont façonné notre histoire et notre identité en tant que pays. Leurs cultures ont un impact sur chaque aspect de notre passé et de notre présent. Aujourd'hui, si nous voulons avancer en tant que pays, nous devons veiller à ce que les peuples autochtones puissent réussir.

« Cette année, nous soulignons également l'Année internationale des langues autochtones. Les langues jouent un rôle fondamental dans les communautés autochtones à travers le monde. Que ce soit pour partager le savoir traditionnel, bâtir des communautés plus fortes ou transmettre la culture d'une génération à l'autre, les langues sont au cœur de l'identité et de l'autodétermination des peuples autochtones.

« Cependant, au Canada et ailleurs, les cultures, les traditions, l'autodétermination et la survie des peuples autochtones sont menacées par la disparition de leurs langues. Notre gouvernement a travaillé de près avec les peuples autochtones afin d'élaborer conjointement une loi qui appuie les efforts des peuples autochtones pour réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer les langues autochtones.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons les cultures autochtones, nous reconnaissons également les injustices auxquelles les peuples autochtones ont fait face, et continuent de faire face, au Canada et à travers le monde. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, mais nous nous efforçons de corriger les erreurs du passé dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.

« En collaboration avec ses partenaires autochtones, le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour combler les écarts en matière de logement, de santé, d'éducation et d'opportunités dans les communautés autochtones à travers le pays. Depuis 2015, nous avons levé 87 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans des communautés des Premières Nations. Nous avons fait des investissements importants pour veiller à ce que les citoyens de la Nation des Métis aient le logement dont ils ont besoin. Nous appuyons également les approches menées par les Inuits visant à éliminer la tuberculose à travers l'Inuit Nunangat d'ici 2030. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada meilleur, où les droits de tous sont reconnus et respectés.

« Nous allons continuer de travailler avec les peuples autochtones pour avancer sur le chemin de la réconciliation et pour bâtir une relation renouvelée, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à en apprendre plus sur les langues et les cultures des peuples autochtones au Canada et à travers le monde. »

