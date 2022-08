OTTAWA, ON , le 31 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine :

« En cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous célébrons la richesse des cultures et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine ainsi que les nombreuses contributions inestimables qu'elles apportent au Canada et au monde entier.

« La diaspora africaine a contribué à façonner l'histoire canadienne et continue à renforcer nos communautés d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux pionniers d'origine africaine, notamment la juge à la retraite Corrine Sparks, la première Afro-Néo-Écossaise nommée à la magistrature provinciale et la première Afro-Canadienne à devenir juge au Canada. Sa décision dans l'affaire R. c. S (R.D.) a appelé la Cour suprême du Canada à réfléchir à la réalité du racisme et de la haine envers les Noirs en Nouvelle-Écosse.

« Les injustices historiques, le racisme systémique et la discrimination ont encore des répercussions intergénérationnelles sur les personnes d'ascendance africaine. La réparation des torts historiques est une étape importante dans la création d'un avenir meilleur pour tous. C'est pourquoi, en juillet dernier, le gouvernement du Canada a présenté des excuses aux membres du 2e Bataillon de construction du Corps expéditionnaire canadien pour le racisme et la haine à l'égard des Noirs qu'ils ont subis avant, pendant et longtemps après la Première Guerre mondiale. Nous continuons à tirer des leçons de nos erreurs du passé pour faire en sorte qu'elles ne se reproduisent jamais.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons également notre engagement à éliminer les inégalités sous-jacentes que subissent aujourd'hui les personnes d'ascendance africaine au Canada - notamment des disparités disproportionnées en matière de santé - à cause du racisme systémique, de la discrimination et de la haine à l'égard des Noirs.

« En 2018, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui se déroule de 2015 à 2024 et se concentre sur les thèmes de la reconnaissance, de la justice et du développement. Dans le cadre de notre participation à la Décennie, nous avons fait des investissements ciblés pour favoriser l'autonomisation des communautés noires du Canada, améliorer le bien-être des Canadiens noirs à travers le pays, et éliminer les obstacles et le racisme systémiques à l'égard des Noirs. Bien que nous ayons fait des progrès vers une société plus juste et équitable, il reste encore du travail à faire. Dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, et avec le soutien du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, nous continuerons à travailler pour identifier et éliminer le racisme systémique et la discrimination raciale au Canada.

« Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner sur la riche histoire et les cultures diversifiées des personnes d'ascendance africaine ainsi que sur les contributions nombreuses et importantes qu'elles ont apportées, et continuent d'apporter à notre tissu national. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus forte, plus sûre, plus diversifiée et plus inclusive pour tous. »

