Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des femmes

OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des femmes :

« Ici au Canada et dans le monde entier, les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre jouent un rôle inestimable dans l'édification d'un avenir plus juste et plus inclusif offrant des chances égales à tous.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations des femmes et des filles qui ont contribué à façonner le monde que nous connaissons aujourd'hui, et nous nous engageons de nouveau à faire en sorte que chacun ait la chance d'atteindre son plein potentiel, peu importe son identité sexuelle, sa race, son origine ethnique ou sa religion. Le thème de cette année, "L'inspiration au féminin", nous invite à mettre en lumière les réalisations des nombreuses femmes, filles et personnes de diverses identités de genre qui font preuve de leadership en défiant les normes et les stéréotypes néfastes, en donnant aux autres les moyens d'agir et en servant de modèles pour nous tous.

« Les femmes et les filles canadiennes sont des chefs de file qui font tomber les barrières. Elles comprennent Lisa DeJong, l'une des athlètes qui a représenté notre pays aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 et qui a remporté la toute première médaille du Canada en parasnowboard cross, et la réalisatrice et animatrice primée Domee Shi, dont le premier long métrage sortira cette semaine. Dans le domaine des arts, des affaires, de la médecine et des sports et au sein de la fonction publique du Canada, les femmes ne cessent de surmonter des obstacles importants et de paver la voie à la prochaine génération.

« Depuis le début de la pandémie, les femmes et les filles subissent de manière disproportionnée les effets de la COVID-19. C'est particulièrement vrai pour de nombreux groupes marginalisés, notamment les femmes autochtones, noires et racisées ainsi que les femmes handicapées et celles qui sont membres des communautés LGBTQ2. Le gouvernement du Canada a été là pour les soutenir, notamment par l'entremise du Fonds de réponse et de relance féministes et du Groupe de travail sur les femmes dans l'économie. Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous avons une occasion unique de bâtir un avenir plus inclusif, notamment grâce à un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, qui rendra la vie plus abordable pour les familles canadiennes et augmentera la participation des femmes au marché du travail. Nous continuerons également de soutenir les initiatives qui favorisent l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes et des filles dans le monde entier par l'intermédiaire de la Politique d'aide internationale féministe du Canada.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons les nombreuses réalisations des femmes et des filles qui bâtissent un avenir plus juste, plus fort et plus inclusif, nous devons garder à l'esprit qu'il reste encore du travail à faire. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire tomber les barrières et pour veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre aient toutes les chances de réussir dans la vie. »

