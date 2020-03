Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des femmes

OTTAWA, le 8 mars 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale des femmes :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations et le leadership des femmes au Canada et à travers le monde. Nous nous réengageons aussi à bâtir un avenir où tout le monde aura une chance égale de réussir.

« On connaît tous des femmes qui nous inspirent au quotidien. Le thème de cette année, Grâce à vous, rend hommage aux femmes pionnières. Nous célébrons en particulier les leaders canadiennes qui remettent en question les normes, soutiennent d'autres femmes et filles et améliorent notre pays.

« Parmi ces femmes leaders, on retrouve la Dre Alaa Murabit qui est une canadienne d'origine libyenne. La Dre Murabit est une médecin et haute-commissaire des Nations Unies qui est reconnue mondialement pour son travail dans les domaines de la sécurité, de la politique en matière de santé et du développement durable.

« On retrouve aussi Ann Divine, qui a immigré au Canada en 2004. Cette leader défend les intérêts des femmes noires et des immigrantes entrepreneures. Mme Divine a été agente de probation et a travaillé dans le domaine des droits de la personne. Elle est la fondatrice et la PDG d'une entreprise à Halifax qui fournit des services de leadership et de réseautage ainsi que de la formation sur la diversité aux organisations et aux individus.

« De plus, on retrouve Kathryn Foss qui est une femme transgenre, une conférencière et un membre à la retraite des Forces armées canadiennes. Le major (retraitée) Foss a aidé à promouvoir la diversité et à établir une politique sur l'inclusion des personnes transgenres dans nos forces armées, notamment à titre de fondatrice du réseau de la Fierté de l'Équipe de la Défense.

« Ces trois pionnières de l'égalité des genres figurent parmi les nombreuses femmes au Canada et à travers le monde qui sont mises en vedette cette année. Elles montrent comment les gestes, petits et grands, d'une seule personne peuvent être porteurs de changements positifs. Elles nous motivent à continuer de briser les barrières.

« Au pays tout comme à l'étranger, l'égalité des sexes est au cœur de tout ce qu'on fait en tant que gouvernement. C'est pourquoi nous avons renforcé l'analyse comparative entre les sexes plus et l'utilisons davantage. Nous savons à quel point il est important d'appliquer une perspective intersectionnelle aux politiques publiques et processus décisionnels. Nous avons également posé des actions qui nous permettront de combler l'écart salarial entre les sexes et de promouvoir l'égalité. Ces actions incluent la création d'un congé parental plus flexible et l'adoption d'une loi sur l'équité salariale proactive pour les travailleurs sous réglementation fédérale. De plus, nous avons investi dans des organisations de femmes et des organisations autochtones pour promouvoir l'égalité et éliminer les obstacles auxquels font face les femmes à travers le pays.

« À l'international, on a fait des investissements sans précédent dans l'éducation des filles et les droits des femmes. En juin 2019, nous avons annoncé un financement pour mobiliser des ressources afin d'appuyer des organisations et des mouvements de défense des droits des femmes dans les pays en développement.

« Que ce soit à la maison, au sein de nos communautés ou dans nos milieux de travail, on a tous un rôle à jouer pour parvenir à une égalité des sexes réelle et durable. Personne ne peut progresser si on empêche la moitié d'entre nous d'avancer. J'encourage tous les Canadiens à célébrer les réalisations des femmes et à continuer à militer en faveur du progrès pour que nous puissions tous réaliser notre plein potentiel. »

