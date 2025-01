OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« Il y a 80 ans aujourd'hui, le camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau était libéré. Dans son enceinte, plus d'un million de Juifs ont été assassinés de façon barbare. Comme il s'agissait du plus grand camp du régime hitlérien, il est devenu l'un des symboles les plus importants de l'Holocauste.

« Permettez-moi d'être très clair : l'Holocauste est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Le régime nazi a assassiné systématiquement et sans raison six millions de Juifs, soit les deux tiers de la population juive d'Europe. Il a également tué des millions d'autres personnes, dont 500 000 Roms et Sintis, des opposants politiques, des personnes 2ELGBTQI+, ainsi que des personnes en situation de handicap. Il a perpétré un génocide d'une inhumanité et d'une cruauté inadmissibles.

« La douleur infligée aux survivants de l'Holocauste est ressentie encore aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais ramener les six millions de Juifs qui ont perdu la vie pendant l'Holocauste. Nous ne pourrons jamais réunir les familles déchirées à jamais. Nous ne pourrons jamais clore les histoires laissées inachevées. Mais nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons - et devons - nous rappeler, à nous-mêmes et aux autres, notre obligation d'empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise.

« Au cours des 15 derniers mois, à la suite de l'horrible attaque du Hamas contre Israël et face à la montée de l'antisémitisme, les Juifs du Canada et du monde entier se sont sentis en danger dans leurs communautés, sur leurs lieux de travail et dans leurs lieux de culte. C'est inacceptable. Nous redoublons donc d'efforts pour lutter contre l'antisémitisme et la haine. Dans le cadre du Programme pour la sécurité communautaire du Canada, nous renforçons la sécurité dans les lieux communautaires susceptibles d'être victimes de crimes motivés par la haine. Nous réalisons de nouveaux investissements dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 et du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Nous appuyons les efforts de notre envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Deborah Lyons, y compris le lancement du Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste l'automne dernier. Nous allons tenir en mars un Forum national pour lutter contre l'antisémitisme. Enfin, plus tard aujourd'hui, nous allons annoncer une nouvelle série de projets financés par le Programme national de commémoration de l'Holocauste, ainsi que d'autres projets par la suite, pour aider les Canadiens à mieux comprendre l'Holocauste et les façons dont l'antisémitisme nous affecte encore aujourd'hui.

« Alors que des acteurs sur les médias sociaux et ceux qui contrôlent ces plateformes cherchent à déformer les horreurs de l'Holocauste et à promouvoir la négation de celui-ci, il est aujourd'hui plus important que jamais de nous souvenir. Nous souvenir de la haine et de la cruauté. Nous souvenir des histoires des survivants et les répéter tant qu'ils sont encore parmi nous. Nous souvenir de ceux qui ont risqué et donné leur vie pour en sauver d'innombrables autres. Nous souvenir de notre vœu solennel : nous n'oublierons jamais. Plus jamais. »

