OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la paix :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la paix, nous réfléchissons aux efforts que nous avons déployés pour instaurer la paix dans le monde. Vu la montée de la violence, de l'autoritarisme et des menaces pour la démocratie aux quatre coins du globe, il reste encore beaucoup de travail à faire pour bâtir un monde stable pour tous.

« Selon les Nations Unies, nous assistons actuellement au plus grand nombre de conflits violents depuis plus de 75 ans. En mai de cette année, les Nations Unies estimaient qu'un nombre record de 100 millions de personnes avaient été déplacées de force dans le monde, fuyant les conflits, la violence, les violations des droits de la personne et les persécutions. Ce nombre ne fera qu'augmenter alors que l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie se poursuit - un conflit qui a des répercussions considérables sur les personnes les plus vulnérables du monde, notamment en raison des pénuries alimentaires, de l'augmentation du coût de la nourriture et de l'essence et de la violence sexuelle liée au conflit.

« Le Canada est depuis longtemps un chef de file dans les efforts internationaux visant à faire progresser la paix, et il continue d'être un ardent défenseur des droits de la personne. De concert avec des partenaires aux vues similaires au sein des Nations Unies, nous nous efforçons de promouvoir la primauté du droit, de mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux et d'assurer un accès à la justice dans le cadre de notre engagement soutenu à l'égard des Objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, je continuerai de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires aux quatre coins du globe pour relever les plus grands défis auxquels le monde est confronté et contribuer à bâtir un avenir plus pacifique et plus prospère pour les gens du Canada et du monde entier.

« Le Canada fournit un appui solide aux Nations Unies pour favoriser la paix dans le monde. À cet égard, il effectue des investissements dans la consolidation de la paix, notamment dans le cadre du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, et il apporte un soutien continu aux activités de maintien de la paix des Nations Unies. Nous avons également joué un rôle important pour accroître la participation pleine, égale et concrète des femmes aux processus de paix officiels et pour soutenir la consolidation de la paix dans de nombreux États fragiles et touchés par des conflits.

« Cette année, le peuple ukrainien continue de défendre son pays contre l'invasion illégale et injustifiable de la Russie - l'une des plus grandes menaces pour la paix et la stabilité depuis une génération. Le Canada continue d'apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine et de lui fournir une aide financière, militaire, humanitaire et au développement, selon les besoins.

« En cette Journée internationale de la paix, nous nous engageons de nouveau à bâtir un monde meilleur et plus stable pour tous. »

