Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse

OTTAWA, ON, le 12 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« En cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons les jeunes au Canada et à travers le monde. Le thème de cette année, "L'engagement des jeunes pour une action mondiale", encourage l'engagement réel et la participation concrète des jeunes dans tous les aspects de la vie politique, économique et sociale.

« Les jeunes à travers le Canada transforment nos communautés, remettent en question le statu quo et contribuent à bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus durable. Ils confrontent aussi la dure réalité que nous devons faire mieux. Ils luttent donc contre les changements climatiques et se mobilisent contre le racisme systémique et l'intolérance. De plus, ils nous amènent sur le chemin de la réconciliation et exigent de pouvoir exprimer librement leur identité.

« Même si l'année a apporté son lot de difficultés et d'incertitudes dans nos vies, les jeunes Canadiens ont pris les devants et ont su aider leurs familles, leurs voisins et leurs communautés. Que ce soit en créant des espaces en ligne pour aider les autres à traverser la pandémie ou en donnant de leur temps pour une banque alimentaire locale, ils comprennent l'importance et le pouvoir de l'entraide et de la communauté.

« Le gouvernement du Canada a été là pour eux. Nous avons offert du soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés avec le lancement de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants et l'élargissement du Programme de prêts d'études canadiens. Nous avons également aidé les jeunes Canadiens à obtenir des emplois, des opportunités en recherche et des stages en développement des compétences durant la pandémie, grâce à des initiatives telles que la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le Programme de stages pratiques pour étudiants et le programme Emplois d'été Canada. Nous les avons aidé à trouver des ressources en matière de bien-être, de santé mentale et de consommation de substances grâce au portail Espace mieux-être Canada. Lorsque les jeunes obtiennent le soutien nécessaire, ils peuvent atteindre leur plein potentiel, et ce, pour le bien de tous les Canadiens.

« Le gouvernement du Canada s'engage à s'assurer que les points de vue, les idées et les préoccupations des jeunes sont au cœur de ses décisions. Les jeunes nous parlent directement des enjeux qui sont importants pour eux dans le cadre de mon Conseil jeunesse. Celui-ci accepte actuellement des candidatures pour la prochaine cohorte. L'an dernier, nous avons également lancé la toute première politique jeunesse du Canada. Élaborée en collaboration avec de jeunes Canadiens, cette politique reflète leurs valeurs et leurs priorités et elle leur offre des occasions de bâtir un pays plus fort et plus inclusif. Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. Nous continuerons de les mobiliser et de les soutenir pour que nous puissions tous tracer la voie à suivre pour notre pays et le reste du monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/