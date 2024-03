OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones et aux francophiles du monde entier pour célébrer la langue française, ainsi que la richesse et la diversité des cultures francophones.

« Au Canada, nos deux langues officielles, comme les cultures et valeurs qu'elles représentent, constituent un socle commun qui permet aux gens de diverses origines de se sentir ici chez eux. Le français, qui est la langue officielle de près d'un quart des Canadiens, est un précieux atout pour renforcer les liens de solidarité avec nos partenaires francophones à travers le monde et travailler de concert avec eux. Il est donc important de le protéger.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer la vitalité du français partout au pays. Pour atteindre cet objectif, plusieurs priorités ont été établies dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, dont l'augmentation de la part de l'immigration francophone, le soutien aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion de l'apprentissage du français langue seconde. L'an dernier, une étape historique a été franchie lorsque le projet de loi C-13, la modernisation de la Loi sur les langues officielles, entreprise par le gouvernement fédéral pour protéger et promouvoir le français, a reçu la sanction royale. Par ailleurs, la nouvelle Politique en immigration francophone que nous avons dévoilée en janvier 2024 favorisera l'épanouissement et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire. En juin dernier, nous avons également annoncé l'expansion, pour une période de deux ans, du programme Mobilité francophone, qui aide les employeurs canadiens à recruter des travailleurs étrangers d'expression française. De même, la culture représente un pan important de notre stratégie, avec des initiatives comme le doublement du Fonds d'action culturelle communautaire et le soutien au développement des arts et de la culture des communautés francophones en situation minoritaire du Canada.

« En tant que membre fondateur et deuxième bailleur de fonds de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Canada est fier de mener des actions concrètes pour contribuer au rayonnement du français - notamment dans les sphères culturelle, économique, scientifique et numérique -, appuyer l'égalité des genres et promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de la personne. De nombreux Canadiens ont occupé des postes d'importance au sein de l'OIF, dont l'ancienne députée fédérale Caroline St-Hilaire, qui contribue à construire un avenir florissant pour la Francophonie à titre d'administratrice de l'OIF depuis sa nomination l'an dernier.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à participer aux activités organisées aujourd'hui aux quatre coins du pays et à partager les mots-clics #Francophoniedelavenir, #Journéeinternationaledelafrancophonie et #Mon20mars sur les réseaux sociaux pour souligner cette date importante pour notre identité nationale, placée cette année sous le thème "Créer, innover, entreprendre en français". J'adresse également mes meilleurs vœux à tous les francophones et francophiles qui, comme moi, célèbrent aujourd'hui cette Journée internationale de la Francophonie. »

