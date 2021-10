OTTAWA, ON, le 11 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« En cette Journée internationale de la fille, nous célébrons le pouvoir et le potentiel des filles au Canada et dans le monde entier. Le monde compte plus de 1,1 milliard de filles : elles sont les entrepreneures, les agentes du changement et les leaders d'aujourd'hui et de demain. Cette journée nous rappelle que lorsque nous offrons aux filles le soutien et les possibilités dont elles ont besoin, elles peuvent créer un monde meilleur pour elles-mêmes et pour les générations futures.

« Le thème de cette année - Génération numérique, notre génération - a été choisi par les Nations Unies pour rendre hommage aux pionnières de la technologie qui laissent une impression durable sur l'ensemble du pays et de la planète, qui font entendre les voix des groupes sous-représentés et qui ouvrent la voie à d'autres filles.

« Dans le monde entier, les filles sont moins susceptibles que les garçons de posséder et d'utiliser des appareils électroniques, ce qui limite leur accès aux compétences et aux emplois liés à la technologie. De plus, on observe cet écart entre les sexes ailleurs que dans l'espace numérique et sur le plan de la connectivité. Aujourd'hui, au Canada, les filles sont davantage sujettes à être victimes de cyberintimidation, de violence familiale et d'autres formes de violence que les garçons, ce qui entraîne des niveaux de santé mentale plus faibles. La pandémie de COVID-19 a exacerbé bon nombre de ces défis, parce que les jeunes Canadiens ont dû rester à la maison, se tenir à l'écart de leurs amis et s'adapter à l'apprentissage en ligne. À un âge crucial de leur vie, ils ont fait des sacrifices sans précédent pour assurer la sécurité des autres et de leur communauté.

« En cette journée, nous décidons non seulement de mettre en lumière ces défis, mais aussi de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les femmes et les filles disposent des outils dont elles ont besoin pour réussir, tant ici au pays que dans le monde entier, et cela comprend la connectivité numérique. À cette fin, le gouvernement du Canada continuera de lutter contre la violence fondée sur le sexe, d'investir dans un réseau Internet fiable et à haute vitesse, d'apporter un soutien aux filles qui souhaitent faire carrière dans les domaines des STIM et les métiers spécialisés et d'accroître la participation politique et le leadership de ces dernières.

« Sur la scène internationale, le Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour lutter contre les inégalités entre les sexes. Plus tôt cette année, j'ai participé au Forum Génération Égalité où j'ai annoncé une contribution de près de 180 millions de dollars pour faire progresser l'égalité des sexes dans le monde. Ces fonds serviront à financer des activités visant à éliminer les obstacles sociaux et institutionnels à l'éducation des filles, notamment grâce à la mise au point d'outils numériques qui permettront d'offrir des programmes aux filles pendant la pandémie.

« La Journée internationale de la fille est un élément important des célébrations du Mois de l'histoire des femmes au Canada. Aujourd'hui, nous nous engageons à nouveau à soutenir les femmes et les filles au Canada et dans le monde entier, et à bâtir un monde où elles se sentent toutes soutenues et en sécurité, car rien ne devrait empêcher les filles de réaliser leurs rêves. »

