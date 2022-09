OTTAWA, ON, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la démocratie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à nos alliés et partenaires pour marquer la Journée internationale de la démocratie et réitérer notre engagement indéfectible à défendre nos valeurs démocratiques ainsi que les droits et libertés inaliénables des personnes.

« En défendant avec courage son pays contre l'invasion illégale et injustifiable par la Russie, le peuple ukrainien défend les valeurs qui définissent et unissent les démocraties partout dans le monde. Ensemble, nous devons continuer d'aider le peuple ukrainien, de contrer l'autoritarisme et de renforcer les démocraties dans le monde entier.

« Il est nécessaire d'intensifier nos efforts pour rendre les démocraties du monde entier plus fortes et plus résilientes. En mars dernier, nous avons annoncé un soutien accru au Mécanisme de réponse rapide du G7, qui a été initialement mis en place sous la présidence canadienne du G7 en 2018 pour repérer les menaces étrangères contre la démocratie, y compris la désinformation, et y réagir. Nous augmentons également le soutien que nous apportons pour dénoncer et contrer la désinformation parrainée par l'État russe concernant l'Ukraine, notamment par la création d'une unité à Affaires mondiales Canada chargée de surveiller et de cerner la désinformation russe.

« La désinformation ne connaît pas de frontières. Au Canada, nos institutions démocratiques sont confrontées à des menaces croissantes de la part d'acteurs qui cherchent à les affaiblir et à saper la confiance des citoyens dans leurs propres gouvernements. Ces menaces comprennent l'ingérence étrangère et la propagation de mensonges visant à influencer les politiques et l'opinion publique et à miner nos processus démocratiques. C'est pourquoi nous avons renforcé le Plan pour protéger la démocratie canadienne et investi dans des projets qui aident les Canadiens à mieux résister à la désinformation dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique. Nous avons également la chance d'avoir un organisme de gestion électorale indépendant et de calibre mondial, Élections Canada, dont l'expertise dans l'administration des élections est essentielle à la santé de notre démocratie.

« Il ne faut jamais tenir la démocratie pour acquise. La démocratie exige un travail soutenu. Pour la maintenir, nous devons fonder toutes nos décisions sur des faits et lutter contre la propagation des mensonges. La Journée internationale de la démocratie nous rappelle qu'il nous incombe à tous d'agir en ce sens et de protéger notre démocratie, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

