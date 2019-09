Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation

OTTAWA, le 8 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation :

« En cette Journée internationale de l'alphabétisation, nous soulignons l'importance de l'alphabétisation et célébrons ceux qui travaillent à travers le monde pour rendre l'éducation accessible pour tous.

« Le thème de cette année, « L'Alphabétisation et le multilinguisme », nous encourage à promouvoir la diversité linguistique. Il nous rappelle également que nous devons en faire plus pour que tous aient accès à une éducation dans la langue de leur choix. Les capacités de lecture et d'écriture nous aident à bâtir un avenir meilleur. Elles nous donnent les moyens et l'indépendance dont nous avons besoin pour réussir, et personne ne devrait avoir de la difficulté à acquérir ces compétences en raison de sa langue.

« L'éducation mène à l'autonomisation, mais trop de gens n'ont pas la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi le Canada a aidé à réaliser un investissement sans précédent dans l'éducation des femmes et des filles en situation de crise ou de conflit. Nous avons également salué des contributions additionnelles visant à aider les pays en développement à offrir à chaque enfant une éducation de qualité et une formation moderne axée sur les compétences. En aidant les communautés à travers le monde à former la prochaine génération, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Au pays, le gouvernement du Canada s'efforce de veiller à ce que tous les Canadiens reçoivent l'éducation dont ils ont besoin pour réussir - une éducation qui reflète notre diversité culturelle et linguistique. Au moment où nous marquons le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, nous célébrons le bilinguisme qui est au cœur de notre pays. Nous allons continuer d'appuyer l'éducation dans les communautés linguistiques en situation minoritaire et d'encourager l'apprentissage d'une deuxième langue officielle à travers le pays. Le gouvernement du Canada a également travaillé de près avec les peuples autochtones pour élaborer une loi à l'appui des efforts des peuples autochtones pour réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues. En protégeant ces langues, nous travaillons ensemble pour soutenir et promouvoir l'usage de langues autochtones, ainsi que pour faire avancer l'autodétermination des peuples autochtones.

« En appuyant une éducation inclusive et de qualité, nous ouvrons la porte à des nouvelles opportunités et à une vie meilleure pour tous. Cette année, nous avons annoncé des fonds pour éliminer les écarts en éducation dans les communautés des Premières Nations et veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à une éducation postsecondaire abordable. Nous avons également modernisé la Stratégie emploi et compétences jeunesse afin d'aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois d'aujourd'hui et de demain.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie tous ceux qui encouragent l'alphabétisation et facilitent l'accès à l'éducation. Que ce soit en lisant une histoire à nos enfants, en aidant les adolescents à faire leurs devoirs ou en passant du temps à la bibliothèque, nous pouvons tous promouvoir l'alphabétisation au sein de nos communautés. »

