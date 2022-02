OTTAWA, ON, le 12 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, aussi appelée la Journée de la main rouge.

« Chaque enfant a le droit de grandir et de s'épanouir dans un milieu sécuritaire. En plus d'être inacceptable et inhumaine, l'utilisation d'enfants soldats est une violation flagrante des droits de la personne et du droit humanitaire international.

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, le Canada réitère son engagement inébranlable à collaborer avec ses partenaires mondiaux afin d'éliminer le recrutement et l'utilisation d'enfants dans des conflits armés.

« Depuis 2017, le Canada a amené plus de 100 États membres des Nations Unies à adhérer aux Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats et a mis sur pied le Centre d'excellence Dallaire pour la paix et la sécurité des Forces armées canadiennes afin de favoriser leur mise en œuvre.

« Aucun enfant ne devrait être forcé de commettre des gestes de violence. Sur la scène internationale, le Canada continue de dénoncer haut et fort le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats en recourant à l'éducation, à des interventions et à la prévention. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger les enfants et veiller à ce qu'ils aient toutes les chances de réaliser leur plein potentiel. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]