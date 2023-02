OTTAWA, ON, le 12 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, aussi appelée la Journée de la main rouge :

« Les enfants ne devraient jamais servir d'armes de guerre. Chacun a la responsabilité de protéger le droit des enfants de vivre dans un milieu leur offrant sécurité, protection et soutien. En cette Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, le Canada réitère donc son engagement inébranlable à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans des conflits armés.

« Dans le monde entier, quelque 450 millions d'enfants vivent dans des zones touchées par des conflits, et bon nombre d'entre eux ont été déplacés en raison de la guerre. Dans ce contexte, ils peuvent subir des actes de violence, en être témoins ou être forcés de s'y livrer eux-mêmes. Les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles qui s'ensuivent peuvent alors leur occasionner des séquelles permanentes.

« Le gouvernement du Canada a la volonté d'aider les enfants à vivre et à grandir en toute sécurité, au pays comme à l'étranger. En 2017, le Canada a lancé les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats. Adoptés par 106 États membres des Nations Unies, les Principes de Vancouver visent en premier lieu à prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats durant les missions de maintien de la paix. Ils garantissent que tous les soldats de la paix - militaires, policiers et civils - sont prêts à agir de manière décisive et efficace pour contribuer à la prévention du recrutement d'enfants. De plus, le Canada a établi le Centre d'excellence Dallaire pour la paix et la sécurité afin d'aider les Forces armées canadiennes à prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les conflits armés.

« Aujourd'hui, nous prenons l'engagement de poursuivre notre collaboration avec la communauté internationale pour que tous les enfants puissent vivre à l'abri de la violence. Ensemble, nous pouvons agir pour que les enfants restent des enfants et offrir à tous un avenir plus sûr et plus juste. »

