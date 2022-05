OTTAWA, ON, le 17 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous nous joignons aux membres des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle (LGBTQ2) du Canada et d'ailleurs dans le monde. Nous réaffirmons ainsi notre engagement à faire en sorte que chacun puisse se sentir en sécurité et être soi-même, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre.

« La diversité et l'inclusion sont parmi les plus grandes forces du Canada, et le gouvernement du Canada défendra toujours les personnes LGBTQ2 et leurs droits.

« Santé Canada a récemment approuvé la demande de la Société canadienne du sang visant à mettre fin à la période d'exclusion du don de sang pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, afin d'éliminer cette interdiction discriminatoire relative aux dons de sang. Plus tôt cette année, l'adoption de la Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion) a marqué la fin des soi-disant thérapies de conversion. Ces prétendues thérapies sont une pratique cruelle, néfaste et dégradante qui ne repose sur aucun fondement scientifique et qui a causé des souffrances et des traumatismes durables au sein de la communauté LGBTQ2 du Canada. De plus, le Canada est récemment devenu le premier pays du monde à fournir des données issues d'un recensement au sujet des personnes transgenres et non binaires. Ces données viendront combler d'importants manques de renseignements sur la diversité de genre pour nous permettre de mieux répondre aux besoins de tous les Canadiens.

« Depuis 2015, le gouvernement a pris des mesures sans précédent pour offrir à tous un avenir plus inclusif. J'ai présenté des excuses aux Canadiens LGBTQ2 au nom du gouvernement, nous avons investi dans des organisations LGBTQ2 qui luttent contre la discrimination d'un bout à l'autre du pays et nous avons adopté un projet de loi qui enchâsse dans la loi la protection des Canadiens contre la discrimination, les propos haineux et les crimes haineux fondés sur leur identité ou leur expression de genre.

« Les droits de la communauté LGBTQ2 sont des droits de la personne, et le gouvernement du Canada est conscient qu'il reste du travail à faire pour que chacun puisse être soi-même, de façon libre et authentique. C'est pourquoi nous élaborons actuellement un Plan d'action LGBTQ2 en collaboration avec les personnes LGBTQ2 au Canada. En partenariat avec le Fonds Purge LGBT, nous érigeons un Monument national LGBTQ2 audacieux et dynamique au centre-ville d'Ottawa. Le monument 'Coup de tonnerre' incarnera la force, l'activisme et l'espoir des communautés LGBTQ2. Ce sera un témoignage durable du courage et de l'humanité des personnes qui ont été blessées par la purge LGBT et par des lois homophobes et transphobes.

« En ce jour, nous saluons aussi le travail courageux et infatigable des militants et des organisations alliées qui soutiennent les personnes LGBTQ2 au Canada. Nous pensons notamment à la Fondation Émergence, qui a lancé la première journée contre l'homophobie au Canada en 2003 et continue de mobiliser les Canadiens pour faire progresser les droits des personnes LGBTQ2. Aujourd'hui, 130 pays dans le monde soulignent la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

« Aujourd'hui et tous les jours, j'encourage tous les Canadiens à travailler ensemble pour contribuer à des communautés meilleures et plus inclusives à travers le pays. Ensemble, nous bâtissons un monde où chacun pourra être ce qu'il est et aimer la personne qu'il aime. »

