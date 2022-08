OTTAWA, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la journée du Ruban noir - la journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme en Europe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux gens du monde entier pour honorer les victimes et les survivants du communisme et du nazisme en Europe. Nous nous engageons aussi à continuer de défendre tous ceux qui sont encore confrontés à la violence et à l'oppression aux mains de régimes autoritaires.

« La journée du Ruban noir marque l'anniversaire du Pacte Molotov-Ribbentrop, signé en ce jour en 1939 entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, qui a mené à la division de la Pologne ainsi qu'à l'annexion des États baltes et d'une partie de la Roumanie par l'Union soviétique.

« Dans toute l'Europe centrale et de l'Est, des millions de personnes ont énormément souffert sous les régimes totalitaires, notamment les communautés juive, rom et slave ainsi que les personnes en situation de handicap et LGBTQ2, qui ont été privées de leurs droits fondamentaux, contraintes de fuir leurs foyers et assassinées. Bon nombre de ceux qui ont fui les régimes soviétique et nazi ont trouvé refuge au Canada et ont contribué à façonner le pays fort et diversifié que nous connaissons aujourd'hui. Leurs histoires nous rappellent qu'il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.

« Cette année, nous sommes également solidaires du peuple ukrainien, qui continue de subir la violence brutale de la guerre illégale, injustifiable et expansionniste menée par la Russie dans son pays. Le Canada, de concert avec ses alliés et ses partenaires internationaux, continuera de soutenir l'Ukraine et de défendre la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage à ceux qui ont souffert ou ont perdu la vie à cause de régimes totalitaires et autoritaires - passés ou présents. Ensemble, nous devons continuer de rejeter l'extrémisme, l'intolérance et l'oppression tout en faisant la promotion des droits de la personne, de la liberté et de la démocratie, ici au Canada et partout dans le monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

