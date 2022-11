OTTAWA , ON, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée des vétérans autochtones, nous témoignons notre sincère gratitude aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui ont servi notre pays au sein des Forces armées canadiennes. En ce jour, nous nous souvenons également de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux et de ceux dont la vie - et celle de leur famille - a été changée à jamais par le conflit et la guerre.

« Depuis plus de 200 ans, les peuples autochtones font partie intégrante de l'histoire militaire du Canada. D'importantes batailles de la guerre de 1812 ont été remportées grâce à la contribution de courageux membres des Premières Nations et Métis. Au cours du siècle dernier, des milliers de volontaires issus des communautés autochtones de tout le pays se sont enrôlés pour servir leur pays au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et dans des missions de maintien de la paix menées par les Nations Unies.

« Pendant leur service, de nombreux soldats autochtones sont devenus des éclaireurs et des tireurs d'élite spécialisés en raison de leur capacité à s'adapter à différents environnements. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, certains soldats des Premières Nations ont obtenu le titre de "transmetteurs en code" pour avoir communiqué et transmis secrètement des renseignements militaires en langue crie. Ces transmetteurs ont fourni un service unique qui a contribué à protéger nos alliés et à gagner la guerre.

« Malgré leur service et leurs sacrifices durant ces conflits, de nombreux vétérans autochtones ont été victimes de haine et de racisme systémique pendant leur service. À leur retour au Canada, ils n'ont pas reçu les mêmes avantages, les mêmes honneurs et le même respect que les vétérans non autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que tous les militaires et vétérans autochtones reçoivent la reconnaissance et le soutien qu'ils méritent - nous leur devons bien cela.

« Aujourd'hui, plus de 2 700 Autochtones sont en service dans les Forces armées canadiennes, perpétuant ainsi l'héritage de courage et de service des peuples autochtones. Nous les remercions de leurs sacrifices et de leurs contributions aux efforts de sécurité et de paix que déploie le Canada au pays et dans le monde entier, notamment dans le cadre des missions effectuées ces dernières années en Afrique, au Moyen-Orient et en Afghanistan, de missions de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Europe, d'interventions en cas d'urgence nationale comme la pandémie de COVID-19 et de patrouilles dans l'Arctique.

« Nous avons tous le devoir de nous souvenir des sacrifices consentis par les peuples autochtones qui ont répondu à l'appel et de leur rendre hommage. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tout le monde à prendre un peu de temps aujourd'hui pour rendre hommage aux vétérans autochtones et pour en apprendre davantage sur leurs contributions passées et actuelles à la fière histoire militaire du Canada.

« Nous nous souviendrons. »

