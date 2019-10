Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des Nations Unies

OTTAWA, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Nations Unies :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des Nations Unies, nous réfléchissons à ce que nous pouvons accomplir lorsque les pays du monde travaillent ensemble. Nous nous penchons également sur les grands défis mondiaux comme la crise climatique, l'inégalité et l'extrémisme violent.

« Dans un monde imprévisible et changeant, il est plus important que jamais d'unir nos forces pour relever ces défis et bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants.

« Depuis plus de 70 ans, les Nations Unies rassemblent les membres de la communauté internationale pour s'attaquer à des problèmes difficiles qui transcendent les frontières. Des employés et des bénévoles à travers le monde soutiennent les programmes, les fonds et les organismes des Nations Unies qui visent à aider les populations les plus vulnérables du monde.

« Le Canada est un fier membre fondateur des Nations Unies, et il continuera de mobiliser des partenaires partout dans le monde pour assurer la sécurité et la prospérité mondiale. Nous avons renouvelé notre engagement de longue date à l'égard des efforts de maintien de la paix des Nations Unies et avons adopté un rôle de leadership pour relever les défis liés à la nature changeante des conflits et du maintien de la paix, notamment au moyen d'approches novatrices telles que l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix.

« Alors que nous travaillons en étroite collaboration avec les Nations Unies pour relever les défis du XXIe siècle, nous demeurons déterminés à réaliser les objectifs de développement durable, tant au pays qu'à l'étranger, afin d'aider à rendre le monde plus juste, prospère, sûr et durable.

« Nous sommes résolus à jouer un rôle positif et constructif au sein des Nations Unies. C'est pourquoi le Canada a présenté sa candidature pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2021-2022.

« À l'approche du 75e anniversaire des Nations Unies l'an prochain, j'encourage les Canadiens à réfléchir à tout ce que les Nations Unies ont accompli et à remercier tous leurs employés et bénévoles de leur dévouement et de leurs généreux services. »

