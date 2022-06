OTTAWA, ON, le 5 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes :

« Aujourd'hui, nous saluons les membres des Forces armées canadiennes et nous leur rendons hommage pour le courage et le sens du sacrifice et de l'altruisme qu'ils affichent chaque jour en revêtant l'uniforme. Chez nous comme à l'étranger, ils incarnent les valeurs qui nous sont chères, à savoir la paix, la liberté et la démocratie.

« Il y a près de 2 000 membres des Forces armées canadiennes qui sont actuellement déployés dans presque 20 théâtres d'opérations au Canada à travers le monde. Certains d'entre eux sont notamment appelés à apporter de l'aide humanitaire aux Ukrainiens qui se trouvent en Pologne après avoir été déplacés en raison de l'invasion illégale de leur pays par la Russie. Au total, environ 1 400 membres des Forces armées canadiennes participent à l'opération REASSURANCE dans le cadre de notre engagement pluriannuel en soutien aux mesures d'assurance et de dissuasion permanentes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Europe centrale et de l'Est en réponse à l'agression russe dans la région.

« Les Canadiens qui portent l'uniforme sont toujours prêts à aider nos communautés dans les moments où nous en avons le plus besoin. Alors que les vagues de chaleur record, les feux de forêt et les inondations se multiplient en raison des changements climatiques, les fiers membres des Forces armées canadiennes continueront d'intervenir afin de protéger nos communautés. L'année dernière, les Forces armées canadiennes ont apporté de l'aide d'urgence, protégé les Canadiens contre les phénomènes météorologiques extrêmes, soutenu les communautés touchées et sauvegardé les infrastructures essentielles. Depuis le début de la pandémie, ils ont prêté main-forte dans des centres de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées et aidé le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux à assurer la distribution des vaccins contre la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada travaille à garantir un milieu de travail sécuritaire et inclusif pour tous. Nous opérons un changement de culture au sein des Forces armées canadiennes en instaurant des mesures visant à éliminer la discrimination, la violence et le harcèlement. En parallèle, nous nous efforçons d'accroître la diversité et de faire de l'inclusion une valeur fondamentale de l'institution.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie les membres de nos Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles et leurs proches, pour leur service et leur dévouement sans faille à l'égard de notre pays. »

