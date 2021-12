OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de l'homme :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, nous célébrons l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Nous réfléchissons également aux progrès que nous avons réalisés pour faire avancer les droits de l'homme dans le monde et au travail qu'il nous reste à faire - en tant que pays et en tant qu'individus - pour faire en sorte que chacun soit traité de manière équitable, avec dignité et respect.

« Le thème de cette année est "L'égalité - Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme". Alors que nous rebâtissons en mieux après la pandémie de COVID-19, ce thème nous exhorte à travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui protègent et font avancer les droits de l'homme et nous donnent les moyens de lutter contre les formes profondément enracinées de racisme et de discrimination qui touchent les personnes le plus marginalisées au sein de nos sociétés, et de réaliser l'approche de l'ONU définie dans le Cadre commun pour ne laisser personne de côté : l'égalité et la non-discrimination au cœur du développement durable (en anglais seulement).

« Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour faire avancer et protéger les droits de la personne. Au Canada, nous confrontons les chapitres sombres de notre passé et corrigeons les injustices d'aujourd'hui en prenant des mesures concrètes. Nous restons fermement déterminés à protéger, promouvoir et défendre les droits de la personne des peuples autochtones au Canada. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée cette année par le Parlement, nous servira de feuille de route pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies et pour faire avancer la réconciliation de manière tangible. Nous nous attaquons également aux enjeux liés à l'égalité entre les sexes grâce au Groupe de travail sur les femmes dans l'économie . Ce groupe diversifié de femmes canadiennes conseille le gouvernement sur la manière concrète dont ce dernier peut mieux favoriser la participation des femmes à l'économie, notamment en investissant jusqu'à 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le cadre du Plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien, pour aider les familles à accéder à des services de garde abordables. Les idées et les compétences des membres de ce groupe de travail nous aident à surmonter les obstacles systémiques et les inégalités auxquels les femmes font face sur le marché du travail.

« Grâce à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous travaillons avec les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses pour éliminer le racisme systémique et les inégalités qui existent dans notre société. Avec le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada, nous aidons les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs à faire croître leurs affaires et à réussir dès aujourd'hui et à l'avenir. Nous travaillons sur un Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap afin d'assurer la pleine inclusion et participation des personnes en situation de handicap au Canada. Pour combattre l'antisémitisme et l'islamophobie, nous avons adopté la définition de l'antisémitisme établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et organisé une série de sommets contre le racisme à l'échelle nationale, qui visait à définir les enjeux nécessitant des interventions supplémentaires du gouvernement. Nous continuerons de prendre des mesures pour prévenir la violence fondée sur le sexe et pour lutter contre le racisme, la discrimination et les préjugés envers les personnes LGBTQ2 afin de créer un Canada plus inclusif, solidaire et juste pour tous.

« La promotion et la protection des droits de la personne font également partie intégrale des efforts déployés par le Canada à l'étranger. Face à la montée de l'autoritarisme, le Canada doit renforcer la paix et la sécurité, la primauté du droit, la démocratie et le respect des droits de la personne à l'échelle internationale. Nous avons lancé un volet dédié aux réfugiés pour les défenseurs des droits de la personne qui fuient la persécution dans leur pays d'origine. Grâce à la Politique d'aide internationale féministe du Canada, nous faisons progresser l'égalité des sexes, le bien-être et l'autonomisation des femmes et des filles dans toute leur diversité à travers le monde. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux, y compris le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour lutter contre les violations des droits de la personne, quels que soient le moment et le lieu où elles se produisent.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à célébrer la Journée des droits de l'homme et à saisir cette occasion de réfléchir à ce que nous pouvons tous faire pour promouvoir les droits de la personne dans notre vie de tous les jours - dans nos foyers, nos lieux de travail, nos écoles et nos collectivités. Ensemble, nous pouvons construire un pays et un monde plus justes, plus sûrs et plus équitables pour tous. »

