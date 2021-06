OTTAWA, ON, le 12 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'indépendance des Philippines :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté philippine au Canada et à travers le monde pour célébrer le 123e anniversaire de l'indépendance des Philippines.

« Le Canada et les Philippines entretiennent de très forts liens entre leurs populations et une relation reposant sur des priorités communes, telles que le commerce international, la paix et la sécurité ainsi que l'égalité des sexes. Nous collaborons également au sein de diverses organisations multilatérales, comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et la Coopération économique Asie-Pacifique. Près d'un million de personnes de descendance philippine vivent au Canada et font de notre pays un endroit meilleur chaque jour.

« Partout au pays, de nombreux membres de la communauté philippine occupent des rôles essentiels dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19. Certains sont aux premières lignes, assurent la santé et la sécurité des Canadiens et s'occupent de nos plus vulnérables. Je les remercie de leur courage et de leurs sacrifices en ces temps difficiles. Vous nous avez offert le meilleur exemple d'engagement envers la communauté.

« Aujourd'hui et tout au long du mois de juin, puisque c'est le Mois du patrimoine philippin, j'invite tous les Canadiens à prendre conscience des contributions importantes que les communautés philippines apportent à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une heureuse fête de l'indépendance à tous ceux qui la célèbrent.

« Maligayang Araw ng Kalayaan! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/