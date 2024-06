OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'indépendance des Philippines :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés philippines du Canada et du monde entier pour célébrer le 126e anniversaire de l'indépendance des Philippines.

« Le Canada et les Philippines entretiennent des relations fondées sur un engagement commun à améliorer la vie de nos populations. Alors que nos deux pays célèbrent cette année 75 ans de relations diplomatiques, nous ferons progresser nos priorités et valeurs mutuelles, y compris la démocratie, la diversité et la lutte contre les changements climatiques.

« Pendant le Mois du patrimoine philippin, nous célébrons les riches liens culturels qui unissent nos pays et reconnaissons les contributions inestimables que les Canadiens d'origine philippine apportent à nos communautés. La diaspora philippine au Canada compte près d'un million de personnes et des pionniers dans des communautés de tout le pays. Le leadership des Canadiens d'origine philippine et leur dévouement envers le Canada rendent notre pays plus juste et plus prospère.

« En ce jour, j'adresse mes vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent la Journée de l'indépendance des Philippines et j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les importantes contributions que les Canadiens d'origine philippine ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. Ensemble, nous continuerons de faire progresser l'amitié entre nos deux nations et de bâtir un monde plus juste et plus diversifié, tant pour les Canadiens que pour les Philippins.

« Maligayang Araw ng Kalayaan! »

