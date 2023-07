OTTAWA, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« En cette Journée de l'Imamat, nous nous joignons aux musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier pour célébrer et honorer le leadership spirituel remarquable de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV, en sa qualité de 49e imam héréditaire.

« Au cours des 66 dernières années, l'Aga Khan a amélioré la vie de millions de personnes aux quatre coins du monde. Par le biais du Réseau Aga Khan de développement (RAKD), Son Altesse s'emploie à réduire la pauvreté, à améliorer l'éducation et les soins de santé, à autonomiser les femmes et les filles et à contribuer au développement de l'infrastructure dans les régions mal desservies.

« Aujourd'hui, nous célébrons le riche patrimoine et les réalisations remarquables des ismaéliens, de même que les contributions qu'ils apportent sans cesse à notre pays. Par sa volonté inébranlable de servir et d'aider les gens dans le besoin, la communauté musulmane ismaélienne incarne le meilleur de ce que signifie être Canadien.

« En 2010, afin de souligner son attachement aux valeurs de compassion, de pluralisme et de respect des droits de la personne, et pour les contributions qu'il a apportées au Canada, l'Aga Khan a reçu la citoyenneté canadienne à titre honorifique. Le Canada accueille le Musée Aga Khan (en anglais seulement) à Toronto, le magnifique Jardin Aga Khan à Edmonton, et travaille en partenariat avec le RAKD dans le cadre du Centre mondial du pluralisme et de la délégation de l'Imamat ismaélien à Ottawa. Ainsi, les fidèles de toutes les religions et les gens de toutes origines et de toute culture sont invités à apprendre et à réfléchir aux gestes que nous pouvons poser afin de bâtir un monde plus inclusif.

« En cette Journée de l'Imamat, inspirés par les valeurs humanitaires de l'Aga Khan, nous réaffirmons notre volonté de bâtir un Canada plus inclusif, plus équitable et plus prospère pour tout le monde.

« Khushiali Moubarak! »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

