Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée de l'Imamat

OTTAWA, le 11 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« En cette Journée de l'Imamat, nous nous joignons aux musulmans ismaéliens au Canada et à travers le monde pour célébrer l'anniversaire de l'ascension de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV au trône de l'Imamat. Le 11 juillet 1957, Son Altesse l'Aga Khan est devenu le 49e imam héréditaire et chef spirituel des musulmans chiites imamites ismaéliens.

« Depuis plus de soixante ans, l'Aga Khan s'efforce pour réduire la pauvreté, défendre les plus vulnérables et promouvoir les soins de santé et l'éducation. L'Aga Khan est un leader humanitaire d'envergure mondiale et une voix forte pour tous, peu importe leurs origines ou leur religion. Il nous inspire tous à en faire plus pour servir les autres et appuyer nos communautés.

« Que ce soit la compassion, l'ouverture ou le respect de la diversité et des droits de la personne, les valeurs que l'Aga Khan défend sont des valeurs canadiennes. Le Centre mondial du pluralisme de Son Altesse est situé au Canada, à Ottawa, et le Musée de l'Aga Khan est à Toronto. Il s'agit d'ailleurs du seul musée consacré à l'art islamique en Amérique du Nord. Nous sommes fiers d'avoir fait de l'Aga Khan un citoyen honoraire du Canada en 2009.

« Aujourd'hui, réfléchissons au message de l'Aga Khan et faisons preuve de compassion. Nous pouvons renforcer les liens qui nous unissent, célébrer nos différences et faire de notre monde un endroit meilleur.

« Je souhaite un Khushiali Mubarak à tous les Canadiens ismaéliens qui célèbrent cette occasion. »

