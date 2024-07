OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'Imamat, nous nous joignons aux musulmans ismaéliens du Canada et du monde entier pour célébrer le 67e anniversaire de l'accession de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV au titre de 49e imam héréditaire.

« Depuis que l'Aga Khan est devenu imam, son leadership spirituel a été guidé par la compassion, la générosité et la tolérance, des valeurs chères aux Canadiens. Par l'intermédiaire du Réseau Aga Khan de développement, Son Altesse a contribué à améliorer la vie de millions de personnes dans le monde, notamment en élargissant l'accès aux services de santé, en faisant la promotion de l'égalité des sexes et en s'attaquant aux obstacles à l'éducation.

« L'engagement de l'Aga Khan à l'égard de la paix et des droits de la personne a eu un impact profond sur le Canada. Par le biais d'institutions comme le Centre mondial du pluralisme à Ottawa et le Musée Aga Khan (en anglais seulement) à Toronto, Son Altesse contribue à promouvoir l'égalité et la compréhension interculturelle. En reconnaissance de ses diverses contributions à notre pays, l'Aga Khan a été nommé Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada en 2005 et s'est vu accorder la citoyenneté canadienne à titre honorifique en 2010.

« L'Aga Khan est un défenseur infatigable de l'inclusion, du pluralisme et du respect de tous. Ici, au Canada, nous nous inspirons de son travail et nous réaffirmons notre engagement à mettre fin au racisme et à la discrimination systémiques dans nos communautés, en particulier face à la montée inquiétante de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Soyons clairs : la haine n'a pas sa place au Canada.

« En cette Journée de l'Imamat, réfléchissons au leadership de l'Aga Khan et renouvelons notre engagement à bâtir un monde plus inclusif, plus juste et plus prospère pour tous.

« Khushiali Moubarak! »

