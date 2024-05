OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Europe :

« En cette Journée de l'Europe, nous nous joignons à nos amis en Europe et dans le monde entier pour célébrer le succès soutenu de l'Union européenne (UE) ainsi que les valeurs de démocratie, de paix et d'unité qu'elle défend.

« Notre relation officielle avec l'UE remonte à 1959, ce qui fait du Canada le plus ancien partenaire industrialisé de l'UE. Depuis, nos liens n'ont fait que se resserrer. Dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, nous créons de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. Grâce à l'Accord de partenariat stratégique, nous étendons cette relation à des domaines qui vont de la sécurité et la défense à l'infrastructure, en passant par la santé et l'énergie propre. De plus, l'Alliance verte Canada-Union européenne récemment mise sur pied nous permettra de renforcer nos efforts communs en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

« La Journée de l'Europe nous rappelle que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble. Cette réflexion survient à un moment important, avec la Russie qui poursuit sa guerre d'agression brutale et illégale contre l'Ukraine, mettant en péril la sécurité européenne et mondiale. Le Canada et l'UE restent unis dans leur soutien à l'Ukraine qui se défend. Comme il est énoncé dans Notre Nord, fort et libre, qui présente une vision renouvelée pour nos forces armées, notre participation aux mesures de défense collective de l'OTAN en Europe ne fera que s'accroître au cours des prochaines années, notamment dans le cadre de l'opération REASSURANCE, qui est actuellement notre plus vaste opération outre-mer.

« L'unité est au cœur de notre relation avec l'Europe. Que ce soit lors des guerres mondiales ou au sein des Nations Unies comme dans les domaines du commerce, de l'innovation, de la santé, le Canada et l'Europe seront toujours de proches partenaires. Ensemble, continuons à bâtir un monde plus sûr, plus juste et plus prospère. Bonne Journée de l'Europe! »

