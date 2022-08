OTTAWA, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'ANASE et le 45e anniversaire du partenariat entre le Canada et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et le 45e anniversaire de la désignation du Canada comme partenaire de dialogue de l'ANASE - l'un des 11 partenaires seulement à bénéficier de cette désignation privilégiée.

« Le partenariat entre le Canada et l'ANASE repose sur de solides liens commerciaux et diplomatiques et sur les relations étroites entre leurs populations. Le Canada compte plus d'un million de personnes d'origine sud-est asiatique, qui contribuent énormément au tissu économique, culturel et social de notre pays. Ensemble, les économies membres de l'ANASE représentent le quatrième partenaire commercial en importance du Canada, les échanges bilatéraux entre les deux parties s'élevant à plus de 31 milliards de dollars en 2021.

« Le Canada est déterminé à resserrer ses liens avec l'ANASE, notamment par le lancement de négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE. Cet accord, qui marquerait une étape historique dans nos relations bilatérales, contribuerait à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales, à accroître le commerce et l'investissement dans la région et à favoriser la création d'emplois et une croissance économique à long terme qui profiterait à tous.

« Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de l'ANASE afin de faire progresser davantage nos priorités communes, qui consistent notamment à promouvoir la sécurité dans la région indo-pacifique et à répondre aux besoins de la région en matière de développement. Alors que le gouvernement du Canada poursuit l'élaboration d'une nouvelle stratégie globale pour la région indo-pacifique, notre partenariat avec l'ANASE et notre engagement à l'égard de la centralité de l'ANASE continueront de jouer un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs communs en matière de diplomatie, d'économie et de défense dans la région.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la 55e Journée de l'ANASE, qui marque la fondation de l'organisation en 1967, j'invite tous les Canadiens à célébrer la prospérité que ces liens continuent de créer au Canada et dans toute l'Asie du Sud-Est ainsi que les contributions inestimables que les Canadiens d'origine sud-est asiatique apportent à nos communautés. Ensemble, nous continuerons de favoriser la paix et la prospérité dans la région indo-pacifique et de bâtir un avenir meilleur pour tous. »

