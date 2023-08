OTTAWA, ON, le 8 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée de l'ANASE :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) pour célébrer la Journée de l'ANASE. Depuis plus d'un demi-siècle, l'ANASE a fait progresser les priorités de l'Asie du Sud-Est et a contribué à rendre le monde meilleur, que ce soit en favorisant la paix et la sécurité ou en assurant la croissance d'économies fortes et centrées sur le bien-être de tous.

« Le Canada et l'ANASE travaillent en collaboration sur la scène internationale pour faire avancer leurs priorités communes. Le Canada est l'un des partenaires de dialogue de l'ANASE - il y en a seulement 11 en tout - et cela permet de renforcer les liens entre nos pays et de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements mutuellement avantageux. L'ANASE est l'une des régions économiques qui connaissent l'essor le plus rapide dans le monde et restera un partenaire essentiel du Canada. La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique appuie les perspectives de l'ANASE sur l'Indo-Pacifique et maintient le partenariat avec l'ANASE à l'égard de nos objectifs communs, dont le renforcement de la sécurité régionale et la croissance économique à long terme. Nous poursuivons également nos progrès à l'égard d'un accord de libre-échange qui sera profitable aux populations des deux côtés du Pacifique.

« Les liens qui unissent nos populations sont profonds, puisque plus d'un million de personnes d'origine sud-asiatique vivent aujourd'hui au Canada. Ces communautés font partie intégrante du tissu culturel de notre pays et contribuent à rendre le Canada plus fort, plus diversifié et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent le 56e anniversaire de la fondation de l'ANASE. J'invite également tous les Canadiens à souligner les contributions importantes que les Canadiens d'origine sud-asiatique ont apportées, et continuent d'apporter, à nos communautés. En tant que partenaires stratégiques, nous continuerons à travailler ensemble avec l'ANASE pour bâtir un monde plus sûr et plus prospère, pour le bien de tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]