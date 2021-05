OTTAWA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Afrique :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à l'Union africaine pour célébrer la Journée de l'Afrique. Nous nous engageons également à poursuivre nos efforts en vue d'approfondir nos relations avec les pays dynamiques et diversifiés de l'Afrique.

« La Journée de l'Afrique marque l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine, qui a été remplacée par l'Union africaine en 2002. Cette journée est l'occasion de reconnaître les progrès réalisés sur le continent et le rôle que joue l'Union africaine dans la promotion de la paix et de la sécurité, du développement économique et de la coopération mondiale.

« Lors de ma visite en Éthiopie et au Sénégal l'an dernier, nous avons renforcé davantage les partenariats du Canada avec les pays du continent. De plus, nous nous sommes engagés à favoriser la croissance économique, à accroître le commerce et les investissements, à promouvoir la démocratie, à faire progresser l'égalité entre les sexes et à lutter contre les changements climatiques. La semaine dernière, j'ai annoncé du soutien supplémentaire aux économies africaines durement touchées, dans le cadre de l'engagement continu du Canada à l'égard de la croissance et des possibilités en Afrique.

« Le Canada et les pays africains continueront de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis mondiaux d'aujourd'hui et se préparer à ceux de demain. Pour vaincre la COVID-19, il est impératif que tous les pays disposent des ressources nécessaires pour faire face à cette crise et ainsi entamer un rétablissement. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux afin de favoriser un accès équitable aux tests de dépistage, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19, et d'assurer une relance économique solide à l'échelle mondiale, qui profite à tous et tient compte des besoins particuliers des pays africains.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une bonne Journée de l'Afrique à tous ceux qui célèbrent cette occasion. Ensemble, nous pouvons relever les défis actuels et futurs et bâtir un avenir meilleur, plus équitable et plus prospère. »

