OTTAWA, ON, le 25 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Afrique :

« Il y a 61 ans aujourd'hui, des représentants de pays africains ont fondé l'Organisation de l'unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. À l'occasion de cet anniversaire, nous nous joignons à nos partenaires pour célébrer cette importante union qui a permis de progresser vers l'instauration d'un continent africain plus pacifique, plus durable et plus prospère.

« Le Canada entretient avec de nombreux pays africains des liens d'amitié profonds, ancrés dans nos communautés communes et nos solides partenariats sur la scène internationale. L'année dernière, nous avons salué l'adhésion de l'Union africaine au G20. Formée de 55 membres représentant plus de 1,4 milliard de citoyens, l'Union africaine rend les organisations multilatérales comme le Commonwealth, la Francophonie et les Nations Unies plus fortes, plus inclusives et plus dynamiques. Nous comptons également plus de 1,3 million de Canadiens d'origine africaine dont les contributions enrichissent nos communautés à travers le pays.

« Au moment où le Canada célèbre ses 15 ans en tant qu'observateur permanent auprès de l'Union africaine, nous restons fermement déterminés à resserrer notre collaboration avec nos partenaires africains. Nous entendons également soutenir les solutions dirigées par les Africains face aux défis qui touchent le continent. Nous le faisons notamment par le biais des travaux continus réalisés dans le cadre des dialogues entre le Canada et la Commission de l'Union africaine ainsi que de la nouvelle mission du Canada auprès de l'Union africaine, à Addis-Abeba, en Éthiopie, laquelle a ouvert ses portes l'année dernière. Qu'il s'agisse de promouvoir la paix et la démocratie, de faire progresser l'action climatique ou de faire croître nos économies, le partenariat entre le Canada et l'Union africaine ne fera que se consolider.

« Dans l'esprit du thème de la Journée de l'Afrique de cette année, 'Une éducation digne du 21e siècle', nous travaillons avec nos homologues africains pour soutenir une éducation de qualité sur l'ensemble du continent africain, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, le Canada accueille chaque année des dizaines de milliers d'étudiants originaires de pays africains qui mettent leur talent et leur sens de l'innovation au service de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous une heureuse Journée de l'Afrique. Ensemble, nous bâtirons un monde meilleur, plus équitable et plus prospère pour tous. »

