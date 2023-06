Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme :

« Nous célébrons aujourd'hui la Journée canadienne du multiculturalisme, une occasion de réfléchir et de nous rallier à l'idée que nous sommes tous Canadiens, quelle que soit notre origine. Partout au Canada, les communautés forgent leur identité à partir d'une mosaïque de langues, de traditions et de croyances.

« En 1988, le Canada est devenu le premier pays au monde à reconnaître officiellement le multiculturalisme comme une valeur fondamentale, en adoptant la Loi sur le multiculturalisme canadien comme principe directeur de notre pays. Cette loi vise à favoriser l'édification d'une société où chacun peut s'épanouir et où sont célébrés nos cultures et notre patrimoine diversifiés, y compris les langues, les coutumes, l'histoire et les pratiques des peuples autochtones.

« Notre travail est loin d'être terminé si nous voulons vraiment bâtir un pays où les personnes racisées, les peuples autochtones et les minorités religieuses peuvent vivre à l'abri du racisme systémique et de la discrimination. C'est pourquoi le gouvernement du Canada renouvelle la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et crée un nouveau Plan d'action de lutte contre la haine. La nouvelle Stratégie s'appuiera sur le travail que nous avons entrepris en 2019 pour éliminer les obstacles systémiques et promouvoir l'égalité des chances pour tous les Canadiens, y compris notre engagement à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, le Fonds pour la santé mentale des communautés noires et notre Stratégie nationale sur le logement.

« En célébrant la Journée canadienne du multiculturalisme, nous célébrons les Canadiens de tous les horizons et nous nous engageons de nouveau à bâtir une société inclusive et accueillante, où tout le monde a les mêmes chances. Restons unis dans notre engagement à défendre les principes de justice et d'équité pour tous. »

