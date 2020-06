OTTAWA, ON, le 27 juin 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme :

« En cette Journée canadienne du multiculturalisme, je me joins aux Canadiens à travers le pays pour célébrer notre diversité et réaffirmer notre engagement envers l'équité, l'inclusion et le respect mutuel.

« La Journée canadienne du multiculturalisme est une occasion de reconnaître les importantes contributions que les Canadiens de différentes origines ont apportées, et continuent d'apporter, pour créer une société plus forte, plus diversifiée et plus inclusive.

« Le multiculturalisme est l'une des plus grandes forces du Canada. Il représente un élément fondamental de notre société. Tous les Canadiens, peu importe leurs origines ethniques, leur religion, leur culture ou leur langue, ont le droit de rester fidèles à eux-mêmes et de vivre en paix en tant qu'amis, voisins et collègues.

« Nous avons de nombreuses raisons de célébrer, mais nous devons également reconnaître qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre notre pays plus juste et plus égalitaire pour tous. Pour beaucoup trop de Canadiens racialisés, notamment les peuples autochtones, les Canadiens noirs et les Canadiens asiatiques, le racisme systémique et la discrimination sont des réalités quotidiennes. Cela comprend les micro-aggressions, qui sont plus difficiles à percevoir par ceux qui n'en font pas l'objet. Nous pensons aussi au racisme systémique au sein de nos institutions qui, trop souvent, tolèrent, normalisent et perpétuent les iniquités et les injustices à l'égard des Canadiens racialisés.

« Durant à la pandémie, nous avons vu des Canadiens de toutes les origines et de tous les horizons aider leurs voisins et soutenir les autres. Alors que nous avons travaillé ensemble, les dernières semaines nous ont montré que comme pays, il reste du chemin à faire. C'est particulièrement vrai en matière de discrimination et de racisme systémique.

« Au Canada et ailleurs dans le monde, des gens ont levé la voix pour nous demander de lutter contre le racisme systémique présent dans nos pays et nos institutions. Nous, au gouvernement du Canada, devons travailler concrètement avec les Canadiens racialisés et les peuples autochtones pour y mettre fin. Il existe et il faut que ça cesse. Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans notre société.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à participer à l'une des activités virtuelles organisées à travers le pays et à célébrer la diversité qui fait de nous ce que nous sommes. Je vous encourage également à discuter avec vos voisins et à prendre le temps d'écouter et d'apprendre de gens dont le parcours de vie est différent du vôtre. En comprenant et en appréciant mieux les différences qui nous rendent plus forts, nous pouvons construire une société plus inclusive. »

