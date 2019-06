Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale islandaise

OTTAWA, le 17 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale islandaise :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés islandaises au Canada et à travers le monde pour souligner le 75e anniversaire de la proclamation de la république indépendante d'Islande.

« Le Canada et l'Islande sont des alliés et des amis. Nous travaillons ensemble au chapitre de la défense et de la sécurité et nous sommes unis par des valeurs démocratiques communes, un respect mutuel et des liens étroits entre nos populations. Près de 200 000 Canadiens sont d'origine islandaise et ils aident à faire de notre pays un endroit dynamique et ouvert sur le monde.

« Nos deux pays travaillent ensemble au sein de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Arctique, de la Coalition intergouvernementale pour les droits égaux, de l'OTAN et de plusieurs autres organismes en vue de bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus prospère.

« J'ai hâte de continuer à travailler avec la première ministre Katrín Jakobsdóttir pour resserrer encore davantage les liens entre nos deux pays. Ensemble, nous pouvons relever des défis communs, qu'il soit question de lutter contre les changements climatiques ou de promouvoir l'égalité des sexes.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale islandaise. »

