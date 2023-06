OTTAWA, ON, le 24 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec :

« À l'occasion de la Fête nationale du Québec, ma famille et moi nous joignons à des millions de Québécois et à l'ensemble des Canadiens à travers le pays pour célébrer le rayonnement, la culture et l'identité uniques du Québec.

« Le Québec est une partie intégrante de l'histoire du Canada depuis sa fondation et se démarque par son caractère unique et la richesse de son patrimoine. Le talent et les contributions artistiques, scientifiques et économiques des Québécois, au pays comme à l'étranger, font la fierté de tous les Canadiens.

« La langue française, qui est la première langue officielle de près d'un quart des habitants de notre pays, est un pilier de la culture du Québec et du Canada tout entier, et nous devons continuer de la promouvoir et de la protéger. Le projet de loi C-13, qui a reçu la sanction royale plus tôt cette semaine, édicte la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apporte des modifications connexes à d'autres lois afin de moderniser et de renforcer le régime linguistique canadien, et ainsi de mieux le protéger. Par ailleurs, nous avons présenté plus tôt cette année le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui vise à atteindre l'égalité réelle entre le français et l'anglais au pays. Le gouvernement du Canada est profondément attaché au bilinguisme et continuera de préserver le rôle du français dans l'identité canadienne.

« Aujourd'hui, nous célébrons à l'unisson les succès passés, présents et à venir du Québec. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une bonne Fête nationale à tous les Québécois. Soyons fiers de qui nous sommes et de nos réalisations, et continuons notre travail pour bâtir un meilleur avenir pour tous. »

