OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale des Acadiens :

« En cette Fête nationale des Acadiens, nous célébrons les traditions, le patrimoine et la culture uniques du peuple acadien, l'une des plus anciennes communautés francophones au Canada, et nous soulignons leurs riches contributions à notre identité nationale.

« Pendant des siècles de bravoure et de détermination sans borne face à la persécution, le peuple acadien a fait preuve d'une force, d'un courage et d'une résilience admirables. Aujourd'hui, la dynamique communauté acadienne continue d'inspirer d'innombrables personnes, au Canada comme ailleurs dans le monde.

« Chez les Acadiens, le 15 août est un jour de réjouissances depuis la première Convention nationale des Acadiens, qui a eu lieu en 1881. De nos jours, des tintamarres se déroulent partout en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick, et la population locale comme les touristes partagent des mets traditionnels acadiens, admirent des œuvres d'artistes et artisans acadiens et participent à des visites historiques.

« Afin de soutenir les Acadiens et les autres communautés francophones au Canada, le gouvernement du Canada a récemment dévoilé son Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. En plus des changements visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, le Plan d'action nous permettra de promouvoir l'égalité réelle des langues officielles du Canada et d'aider à préserver le rôle du français en tant que pilier de l'identité canadienne. L'an prochain, le gouvernement du Canada appuiera le Congrès mondial acadien 2024, qui aura lieu dans les régions de Clare et d'Argyle en Nouvelle-Écosse. Cette célébration des Acadiens et de leur diaspora à l'échelle internationale mettra en lumière toute la vitalité du patrimoine acadien dans le monde.

« Les Acadiens contribuent de manière importante à faire du Canada un pays fort, diversifié et inclusif. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la culture, les traditions et les réalisations des Acadiens et à participer aux activités festives qui auront lieu partout au pays. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une très heureuse Fête nationale des Acadiens à tous ceux et celles qui la célèbrent, au pays et ailleurs dans le monde. »

