OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés polonaises du Canada et du monde entier pour souligner la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne, une occasion de célébrer la liberté de la Pologne et l'esprit inébranlable de son peuple.

« Partenaires et Alliés sur la scène internationale, le Canada et la Pologne entretiennent depuis des décennies des relations étroites fondées sur des valeurs et des intérêts communs. Nous travaillons ensemble pour faire progresser le commerce bilatéral, améliorer la sécurité énergétique, renforcer notre partenariat de défense et bâtir une région transatlantique plus sûre et plus prospère. Le Canada compte également près d'un million de Canadiens d'origine polonaise, dont les communautés dynamiques apportent d'innombrables contributions qui façonnent le pays que nous sommes fiers d'appeler le nôtre.

« En 1998, le Canada a été le premier pays membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à ratifier l'adhésion de la Pologne, ce qui témoigne de l'importance que revêt ce pays en tant qu'Allié de premier plan. Le Canada et la Pologne ont fait front commun lors de certains des conflits les plus marquants de notre époque, de la bataille de Normandie à l'insurrection de Varsovie. Aujourd'hui, nous continuons d'unir nos efforts, notamment en apportant un soutien inébranlable à l'Ukraine, qui se défend contre la guerre d'agression injustifiable de la Russie. Dans le cadre de l'opération UNIFIER, la Pologne accueille des membres des Forces armées canadiennes qui offrent une formation militaire aux soldats ukrainiens.

« Alors que la Pologne célèbre 106 ans d'indépendance, regagnée après plus d'un siècle sous le règne de puissances étrangères, puisse cette journée nous rappeler à tous l'importance de défendre la justice, la démocratie et la liberté. Au nom du gouvernement du Canada, j'adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« Szczęśliwego Święta Niepodległości! »

