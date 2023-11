OTTAWA, ON, le 11 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, je me joins aux communautés polonaises du Canada et du monde entier pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de la Pologne.

« À pareille date en 1918, la Pologne a retrouvé sa souveraineté et son intégrité territoriale après 123 ans sous le règne de puissances étrangères. Pendant les décennies qui ont suivi, le pays a continué de faire face à des obstacles de taille, qu'il s'agisse des ravages causés par la Seconde Guerre mondiale ou des décennies de domination soviétique. Toutefois, la résilience du peuple polonais est toujours restée intacte - et est aujourd'hui plus forte que jamais.

« La Pologne et le Canada sont de proches amis et alliés depuis de nombreuses années et poursuivent aujourd'hui leur collaboration, porteurs des idéaux communs de paix, de démocratie et de sécurité dans le monde. Le Canada a été le premier pays à approuver l'adhésion de la Pologne à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1998 et continue d'appuyer les efforts d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est. Le Canada et la Pologne défendent avec vigueur la souveraineté, la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. C'est pourquoi, dans le cadre de l'opération UNIFIER, le Canada continuera de travailler avec la Pologne pour contribuer à la formation des forces armées ukrainiennes.

« Les liens chaleureux qui unissent nos peuples sont à la base de l'étroite relation bilatérale entre nos pays. Près d'un million de Canadiens d'origine polonaise vivent aujourd'hui au Canada et font partie intégrante de la riche mosaïque culturelle du pays. Les contributions passées et présentes des Canadiens polonais ont d'ailleurs aidé à faire du Canada le pays que nous aimons.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« Szczęśliwego Święta Niepodległości! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]