OTTAWA, ON, le 2 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« Des maçons aux soudeurs, des infirmières aux enseignants et des charpentiers aux mécaniciens de chantier, les travailleurs ont été - et seront toujours - le moteur du Canada. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête du Travail, nous soulignons leur travail acharné, leur résilience et les progrès qu'ils ont accomplis.

« Une classe moyenne forte n'est pas le fruit du hasard. Journées de travail de huit heures, fins de semaine libres, Sécurité de la vieillesse, soins de santé universels, emplois bien rémunérés, valorisants et dignes : aucun de ces programmes ou de ces mécanismes de protection ne nous a été donné. Aucun d'entre eux n'était garanti ou inévitable. Ils ont été acquis - et ce sont les travailleurs qui les ont obtenus.

« Les travailleurs ont bâti la classe moyenne. C'est pourquoi notre gouvernement défendra toujours leurs intérêts. Nous avons adopté la Loi canadienne sur les emplois durables pour permettre aux travailleurs de contribuer aux efforts que nous déployons pour mettre en place une économie verte ici même au Canada. Nous avons adopté une loi anti-briseurs de grève historique, qui interdit le recours à des travailleurs de remplacement parce qu'ils font basculer les règles du jeu et permettent aux employeurs de quitter la table des négociations, où se concluent les meilleures ententes. Nous avons clairement indiqué aux entreprises qui souhaitent profiter pleinement de nos crédits d'impôt pour les technologies propres, l'électricité propre, l'hydrogène propre et pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone qu'elles doivent accorder aux travailleurs un salaire décent, et qu'il leur incombe de soutenir la prochaine génération de travailleurs qualifiés en offrant des occasions d'apprentissage.

« Cependant, si nous voulons veiller au bien-être de nos travailleurs, nous ne pouvons pas limiter nos efforts à leur lieu de travail. Nous avons donc mis en place des services de garde à 10 dollars par jour, ce qui permet aux familles d'économiser jusqu'à 14 000 dollars par enfant chaque année. De plus, nous mettons en place le Programme national d'alimentation scolaire, qui permettra de nourrir plus d'enfants et de réduire les factures d'épicerie. Nous allons de l'avant avec un régime national d'assurance-médicaments, qui rendra l'insuline gratuite pour tous les Canadiens qui en ont besoin, et nous fournirons gratuitement des contraceptifs sur ordonnance, parce que nous ne nous contentons pas de croire au droit des femmes de choisir - nous agissons en conséquence. Enfin, notre Régime canadien de soins dentaires a déjà aidé plus d'un demi-million de Canadiens qui n'avaient pas d'assurance à obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin.

« Il s'agit de victoires importantes pour les Canadiens, les familles et la classe moyenne - des victoires qui n'auraient pas été possibles sans les travailleurs. Nous continuerons de nous battre pour les travailleurs et à leurs côtés, car leur réussite est aussi celle de la classe moyenne et du Canada.

« À l'occasion de la fête du Travail, souvenons-nous des victoires durement remportées par les travailleurs canadiens pour assurer notre succès, et travaillons ensemble pour rendre le meilleur pays du monde encore meilleur. »

