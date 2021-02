Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête de Pourim

« Cette joyeuse fête rend hommage à la bravoure de la reine Esther et de son oncle Mordecai, qui ont empêché la destruction du peuple juif dans l'ancien Empire perse. La fête de Pourim nous rappelle la résilience et le courage des communautés juives partout dans le monde.

« Lors cette occasion spéciale, familles et amis se réunissent souvent pour partager des mets traditionnels, comme des oreilles d'aman, échanger des cadeaux, donner aux plus démunis et lire le livre d'Esther. Les célébrations seront différentes cette année en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Alors que nous continuons de suivre les directives de santé publique pour nous protéger les uns les autres et de protéger nos communautés, je sais que les gens trouveront des moyens de célébrer à la maison l'espoir et la persévérance que symbolise la fête de Pourim.

« Aujourd'hui, nous reconnaissons les contributions importantes que les Canadiens juifs apportent à notre pays. Nous devons toujours choisir l'amour plutôt que la haine et nous engager à faire du Canada un pays exempt d'antisémitisme, de xénophobie et de préjugés. Nous ne pouvons pas tolérer, et nous ne tolérerons pas, la haine et la discrimination dans nos communautés. Je sais que, ensemble, nous pouvons bâtir un pays plus fort et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une heureuse fête de Pourim à tous ceux qui la célèbrent.

« Chag Purim Sameach! »

